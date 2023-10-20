США сочли неуместным расследование гибели 500 человек при атаке больницы в Газе

Соединённые Штаты не считают, что организация международного расследования удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа сейчас уместна. Такое заявление сделал пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Я не считаю, что это уместно в настоящее время. Израиль уже предоставил достаточно свидетельств", — сообщил дипломат журналистам, пообещав позже озвучить американскую оценку произошедшего.