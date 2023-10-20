США сочли неуместным расследование гибели 500 человек при атаке больницы в Газе
Соединённые Штаты не считают, что организация международного расследования удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа сейчас уместна. Такое заявление сделал пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер.
"Я не считаю, что это уместно в настоящее время. Израиль уже предоставил достаточно свидетельств", — сообщил дипломат журналистам, пообещав позже озвучить американскую оценку произошедшего.
А ранее Госдеп согласился с версией ЦАХАЛ, которая гласит, что якобы в уничтожении больницы и гибели пяти сотен человек виновато движение ХАМАС, совершившее неудачный пуск ракеты. Впрочем, руководство палестинской группировки отвергло свою причастность к произошедшему 17 октября.
Между тем в ночь на пятницу израильская армия нанесла авиаудар по греческому храму Святого Порфирия и его школе в секторе Газа, где находились тысячи человек. Действия ЦАХАЛ уже осудила Иерусалимская церковь, которая увидела в произошедшем признаки военного преступления.
ТАСС / EPA / Mohammad Abu Elsebah