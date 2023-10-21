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21 октября, 10:12

У Посольства Израиля на Кипре взорвали самодельную бомбу

Philenews: Взрывное устройство сработало возле Посольства Израиля на Кипре

Самодельное взрывное устройство сработало возле Посольства Израиля на Кипре. Как пишет местная газета Philenews, инцидент произошёл в ночь на субботу, 21 октября, в Никосии.

По данным издания, взрывное устройство представляло собой металлический предмет, наполненный материалом, который также используется в фейерверках. Поэтому взрыв был малой мощности и не причинил никакого ущерба. По подозрению в причастности к инциденту уже задержаны четверо мужчин в возрасте от 17 до 21 года. В их машине были обнаружены два ножа и молоток. Предварительно, все они прибыли на Кипр из Сирии.

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Напомним, вечером 17 октября по больнице "Аль-Ахли" в Газе был нанесён ракетный удар. В Палестине обвинили во всём Израиль, однако там свою причастность отрицают и перекладывают вину на группировку "Исламский джихад"*. Кроме того, о непричастности ЦАХАЛ заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, его поддержал посетивший страну президент США Джо Байден. Тем временем, как сообщили в Минздраве Палестины, чудовищный взрыв унёс жизни 470 человек, ещё более 300 пострадали. А позже Израиль разбомбил греческую церковь в Газе с беженцами.

* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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