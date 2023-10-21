У Посольства Израиля на Кипре взорвали самодельную бомбу

По данным издания, взрывное устройство представляло собой металлический предмет, наполненный материалом, который также используется в фейерверках. Поэтому взрыв был малой мощности и не причинил никакого ущерба. По подозрению в причастности к инциденту уже задержаны четверо мужчин в возрасте от 17 до 21 года. В их машине были обнаружены два ножа и молоток. Предварительно, все они прибыли на Кипр из Сирии.