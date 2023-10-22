Армия Израиля заявила о ликвидации члена элитного подразделения ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала члена элитного спецподразделения "Нухба" радикальной палестинской группировки ХАМАС. Об этом сообщается в телеграм-канале армейской пресс-службы.

Уточняется, что военная операция была проведена в районе забора безопасности между Израилем и сектором Газа. В результате атаки "погибли два боевика, член "Нухбы" и ещё несколько террористов".

Кроме того, израильские истребители нанесли удары по десяткам объектов ХАМАС в секторе Газа. В течение дня были атакованы десятки тоннелей, штаб-квартир и мечетей, которые использовались в качестве командных пунктов.