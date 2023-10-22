Армия Израиля заявила о ликвидации члена элитного подразделения ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала члена элитного спецподразделения "Нухба" радикальной палестинской группировки ХАМАС. Об этом сообщается в телеграм-канале армейской пресс-службы.
Уточняется, что военная операция была проведена в районе забора безопасности между Израилем и сектором Газа. В результате атаки "погибли два боевика, член "Нухбы" и ещё несколько террористов".
Кроме того, израильские истребители нанесли удары по десяткам объектов ХАМАС в секторе Газа. В течение дня были атакованы десятки тоннелей, штаб-квартир и мечетей, которые использовались в качестве командных пунктов.
Ранее Армия обороны Израиля уже сообщала о ликвидации некоторых высокопоставленных членов ХАМАС, приближённых к лидеру движения. Так, в число жертв авиаударов вошли командующий спецподразделением "Нухба" боевого крыла группировки Али Качи, куратор движения по внутренним связям Абу Маамар и министр экономики Джавад Шмала.
Напомним, 7 октября началось военное противостояние между Израилем и сектором Газа после того, как радикалы из движения ХАМАС нанесли удар, вторглись на израильскую территорию и захватили заложников. Палестинская сторона сообщила о готовности отпустить всех гражданских пленных, если Израиль прекратит огонь. В то же время израильская сторона рассказала, что в секторе Газа в заложниках ХАМАС находятся 210 человек.
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