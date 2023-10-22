Белорусы не могут покинуть Израиль из-за санкций США

Посол Белоруссии в Израиле Евгений Воробьёв заявил, что из-за санкций США невозможно организовать прямой вывозной рейс из Тель-Авива. В результате палестино-израильского конфликта уже погибли трое граждан республики и трое выходцев из страны.

"Большую проблему продолжают составлять западные санкции, которые были наложены на "Белавиа". Несмотря на то что нам удалось получить разрешение израильской стороны, сегодня по-прежнему существует препятствие — санкции США, из-за которых организовать прямой рейс из Израиля в Беларусь не представляется возможным", — сказал дипломат журналистам, добавив, что посольство делает всё возможное для решения проблемы.