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22 октября, 15:00

Белорусы не могут покинуть Израиль из-за санкций США

Посол Воробьёв: Белорусов не получается вывезти из Израиля из-за санкций США

Посол Белоруссии в Израиле Евгений Воробьёв заявил, что из-за санкций США невозможно организовать прямой вывозной рейс из Тель-Авива. В результате палестино-израильского конфликта уже погибли трое граждан республики и трое выходцев из страны.

"Большую проблему продолжают составлять западные санкции, которые были наложены на "Белавиа". Несмотря на то что нам удалось получить разрешение израильской стороны, сегодня по-прежнему существует препятствие — санкции США, из-за которых организовать прямой рейс из Израиля в Беларусь не представляется возможным", — сказал дипломат журналистам, добавив, что посольство делает всё возможное для решения проблемы.

Власти Египта отказались пропускать американцев через КПП Рафах

Власти Египта отказались пропускать американцев через КПП Рафах

Воробьёв напомнил, что израильский международный аэропорт продолжает работать, а белорусское посольство ведёт учёт обращений граждан, которые хотят покинуть еврейское государство.

Армия Израиля уточнила число заложников ХАМАС

Армия Израиля уточнила число заложников ХАМАС

Напомним, ожесточённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже более двух недель. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы: они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Счёт жертв с обеих сторон уже идёт на тысячи.

Обложка ©

Getty Images / Amir Levy

Дарья Нарыкова
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