Белорусы не могут покинуть Израиль из-за санкций США
Посол Воробьёв: Белорусов не получается вывезти из Израиля из-за санкций США
Посол Белоруссии в Израиле Евгений Воробьёв заявил, что из-за санкций США невозможно организовать прямой вывозной рейс из Тель-Авива. В результате палестино-израильского конфликта уже погибли трое граждан республики и трое выходцев из страны.
"Большую проблему продолжают составлять западные санкции, которые были наложены на "Белавиа". Несмотря на то что нам удалось получить разрешение израильской стороны, сегодня по-прежнему существует препятствие — санкции США, из-за которых организовать прямой рейс из Израиля в Беларусь не представляется возможным", — сказал дипломат журналистам, добавив, что посольство делает всё возможное для решения проблемы.
Воробьёв напомнил, что израильский международный аэропорт продолжает работать, а белорусское посольство ведёт учёт обращений граждан, которые хотят покинуть еврейское государство.
Напомним, ожесточённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже более двух недель. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы: они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Счёт жертв с обеих сторон уже идёт на тысячи.
Getty Images / Amir Levy