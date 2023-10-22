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22 октября, 17:14
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Армия Египта отреагировала на обстрел пограничного поста из израильского танка

Несколько египетских военных ранены после случайного обстрела из танка ЦАХАЛ

В результате случайного обстрела египетского поста из израильского танка лёгкие ранения получили несколько военных. Об этом сообщил представитель армии Египта.

Уточняется, что осколки снаряда попали в одну из пограничных вышек. Точное число пострадавших не приводится. Представитель армейской пресс-службы добавил, что израильская сторона сразу же "выразила свои сожаления". Египет также подчёркивает, что инцидент не был преднамеренным.

Напомним, ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что их танк случайно выстрелил и попал в египетский пост, который находится около границы в районе Керем-Шалома. Подробности происшествия устанавливаются.

По территории около КПП Рафах на границе Египта с Газой нанесён ракетный удар

По территории около КПП Рафах на границе Египта с Газой нанесён ракетный удар

Вооружённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже больше двух недель. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы: они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.

Обложка ©

Getty Images / Gehad Hamdy / picture alliance

Никита Никонов
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