Армия Египта отреагировала на обстрел пограничного поста из израильского танка
Несколько египетских военных ранены после случайного обстрела из танка ЦАХАЛ
В результате случайного обстрела египетского поста из израильского танка лёгкие ранения получили несколько военных. Об этом сообщил представитель армии Египта.
Уточняется, что осколки снаряда попали в одну из пограничных вышек. Точное число пострадавших не приводится. Представитель армейской пресс-службы добавил, что израильская сторона сразу же "выразила свои сожаления". Египет также подчёркивает, что инцидент не был преднамеренным.
Напомним, ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что их танк случайно выстрелил и попал в египетский пост, который находится около границы в районе Керем-Шалома. Подробности происшествия устанавливаются.
Вооружённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже больше двух недель. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы: они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.
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