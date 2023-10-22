Армия Египта отреагировала на обстрел пограничного поста из израильского танка

В результате случайного обстрела египетского поста из израильского танка лёгкие ранения получили несколько военных. Об этом сообщил представитель армии Египта.

Уточняется, что осколки снаряда попали в одну из пограничных вышек. Точное число пострадавших не приводится. Представитель армейской пресс-службы добавил, что израильская сторона сразу же "выразила свои сожаления". Египет также подчёркивает, что инцидент не был преднамеренным.