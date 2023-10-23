Актриса без "Оскара": Журналистка изображала ужас от ракетной атаки ХАМАС, пока рядом спокойно гуляли люди
Румынская журналистка сымитировала атаку на Израиль на фоне спокойных прохожих
Румынская журналистка Кристина Чиляку записала видео из Израиля, на котором она демонстрирует якобы момент обстрела, хотя на самом деле никаких боевых действий не происходит. Видео с этой постановкой распространили в социальных сетях. На кадрах журналистка лежит на земле рядом с припаркованным автомобилем. Она говорит, что неподалёку были слышны взрывы, но они будто бы остановились. По её словам, бомбы перехватили израильские системы ПВО.
Румынская журналистка записала видео, на котором заявила об обстреле на фоне мирно гуляющих людей. Видео © Telegram / Пул N3
"Давайте останемся ещё немного. Потому что я не знаю, когда бомбёжка прекратится", — сказала журналистка.
При этом на видео нет никаких признаков атаки, кроме драматических действий самой журналистки. Более того, прохожие на фоне ведут себя предельно спокойно. На кадрах можно заметить проезжающих велосипедистов, а также людей, которые отдыхали на скамейке неподалёку от места съёмки.
Напомним, уже больше двух недель продолжается вооружённое противостояние Израиля и ХАМАС. Обострение конфликта началось 7 октября. В этот день из сектора Газа обстреляли территорию Израиля. После этого на израильскую территорию проникли палестинские радикалы: они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. В Израиле допустили, что операция ЦАХАЛ в Газе может занять несколько месяцев. Счёт жертвам конфликта с обеих сторон уже идёт на тысячи. Среди погибших есть дети, женщины и пожилые люди.
Telegram / Пул N 3