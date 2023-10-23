Актриса без "Оскара": Журналистка изображала ужас от ракетной атаки ХАМАС, пока рядом спокойно гуляли люди

Румынская журналистка Кристина Чиляку записала видео из Израиля, на котором она демонстрирует якобы момент обстрела, хотя на самом деле никаких боевых действий не происходит. Видео с этой постановкой распространили в социальных сетях. На кадрах журналистка лежит на земле рядом с припаркованным автомобилем. Она говорит, что неподалёку были слышны взрывы, но они будто бы остановились. По её словам, бомбы перехватили израильские системы ПВО.

Румынская журналистка записала видео, на котором заявила об обстреле на фоне мирно гуляющих людей. Видео © Telegram / Пул N3

"Давайте останемся ещё немного. Потому что я не знаю, когда бомбёжка прекратится", — сказала журналистка.