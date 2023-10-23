Дело уральца, оскорбившего мальчика из-за шапки с буквой Z, вернули следствию
Ленинский районный суд Екатеринбурга вернул следствию материалы дела местного жителя, оскорбившего школьника в шапке с буквой Z.
"Судья постановил отказать в ходатайстве старшего следователя Ленинского района Русакова о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа и возвратить уголовное дело в следственный отдел по Ленинскому району", — цитирует РИА "Новости" судью Надежду Ханкевич.
Напомним, инцидент произошёл в апреле. Житель Екатеринбурга заносил мебель в подъезд, как вдруг увидел 11-летнего мальчика и схватил его за руку, после чего обматерил ребёнка и его родителей из-за шапки с буквой Z. На этот инцидент обратили внимание в СКР. В тот же месяц уралец стал фигурантом уголовного дела по статье "Хулиганство". А в августе суд прекратил уголовное дело, в итоге дебошир отделался штрафом в семь тысяч рублей. Вердиктом остался недоволен депутат Госдумы Александр Хинштейн. Позже стало известно, что суд всё же пересмотрит дело екатеринбуржца. Примечательно, что сам пострадавший школьник — сын участника спецоперации.
ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV