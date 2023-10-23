Дело уральца, оскорбившего мальчика из-за шапки с буквой Z, вернули следствию

Ленинский районный суд Екатеринбурга вернул следствию материалы дела местного жителя, оскорбившего школьника в шапке с буквой Z.

"Судья постановил отказать в ходатайстве старшего следователя Ленинского района Русакова о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа и возвратить уголовное дело в следственный отдел по Ленинскому району", — цитирует РИА "Новости" судью Надежду Ханкевич.