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23 октября, 09:34

Дело уральца, оскорбившего мальчика из-за шапки с буквой Z, вернули следствию

Ленинский районный суд Екатеринбурга вернул следствию материалы дела местного жителя, оскорбившего школьника в шапке с буквой Z.

"Судья постановил отказать в ходатайстве старшего следователя Ленинского района Русакова о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа и возвратить уголовное дело в следственный отдел по Ленинскому району", — цитирует РИА "Новости" судью Надежду Ханкевич.

"Раскаиваюсь": Публично извинился уралец, обматеривший пятиклассника из-за шапки с буквой Z

"Раскаиваюсь": Публично извинился уралец, обматеривший пятиклассника из-за шапки с буквой Z

Напомним, инцидент произошёл в апреле. Житель Екатеринбурга заносил мебель в подъезд, как вдруг увидел 11-летнего мальчика и схватил его за руку, после чего обматерил ребёнка и его родителей из-за шапки с буквой Z. На этот инцидент обратили внимание в СКР. В тот же месяц уралец стал фигурантом уголовного дела по статье "Хулиганство". А в августе суд прекратил уголовное дело, в итоге дебошир отделался штрафом в семь тысяч рублей. Вердиктом остался недоволен депутат Госдумы Александр Хинштейн. Позже стало известно, что суд всё же пересмотрит дело екатеринбуржца. Примечательно, что сам пострадавший школьник — сын участника спецоперации.

Обложка ©

ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Александра Вишнякова
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