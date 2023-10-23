Журналист-международник объяснил, можно ли уничтожить ХАМАС
Аббас Джума: Израиль может уничтожить членов ХАМАС, но не их идеологию
Если даже представить, что армии Израиля удастся ликвидировать всех членов радикального движения ХАМАС, то их идеология останется жить. В этом убеждён журналист-международник Аббас Джума, который стал гостем нового выпуска шоу "Дайте сказать". Он отметил, что как все люди смертны, так и любое здание можно разрушить, а любые катакомбы завалить, но здесь дело в другом.
Журналист Аббас Джума считает, что Израиль не сможет уничтожить ХАМАС даже с помощью "большой войны". Видео © LIFE
"Если мы говорим о ХАМАС как об оси сопротивления, явлении, которое появилось как реакция на возникновение государства Израиль, то я боюсь, что тут сухопутной операцией в секторе Газа дело не исправить и даже большой войной дело не исправить. Погибнет много людей, в том числе и невинных, но от ХАМАС они не избавятся", — рассуждает гость нашей студии.
Джума отметил, что, убивая сотни и тысячи палестинских детей и женщин, Израиль озлобляет и радикализирует всех их случайно выживших родственников, потомков или просто свидетелей тех событий.
"Если вы погуглите и найдёте опросы прошлых лет, некоторые из них свидетельствуют о том, что большинство жителей сектора Газа ХАМАС не поддерживали. Вот сдаётся мне, что если вы сегодня проведёте такие опросы, то популярность ХАМАС будет на пике. Это то, к чему приводят сейчас действия ЦАХАЛ, действия руководства Израиля", — заключил эксперт.
Напомним, уже больше двух недель продолжается вооружённое противостояние Израиля и ХАМАС. Обострение конфликта началось 7 октября. В этот день из сектора Газа обстреляли территорию Израиля. После этого на израильскую территорию проникли палестинские радикалы: они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. В Израиле допустили, что операция ЦАХАЛ в Газе может занять несколько месяцев. Счёт жертвам конфликта с обеих сторон уже идёт на тысячи. Среди погибших есть женщины и дети.
LIFE