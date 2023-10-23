Журналист-международник объяснил, можно ли уничтожить ХАМАС

Если даже представить, что армии Израиля удастся ликвидировать всех членов радикального движения ХАМАС, то их идеология останется жить. В этом убеждён журналист-международник Аббас Джума, который стал гостем нового выпуска шоу "Дайте сказать". Он отметил, что как все люди смертны, так и любое здание можно разрушить, а любые катакомбы завалить, но здесь дело в другом.

Журналист Аббас Джума считает, что Израиль не сможет уничтожить ХАМАС даже с помощью "большой войны". Видео © LIFE

"Если мы говорим о ХАМАС как об оси сопротивления, явлении, которое появилось как реакция на возникновение государства Израиль, то я боюсь, что тут сухопутной операцией в секторе Газа дело не исправить и даже большой войной дело не исправить. Погибнет много людей, в том числе и невинных, но от ХАМАС они не избавятся", — рассуждает гость нашей студии.

Джума отметил, что, убивая сотни и тысячи палестинских детей и женщин, Израиль озлобляет и радикализирует всех их случайно выживших родственников, потомков или просто свидетелей тех событий.