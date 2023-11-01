День осведомлённости о стрессе, гадания на кофейной гуще, Иванов день: Праздники и приметы 1 ноября Сегодня, 1 ноября 2023 года, в России можно отметить праздник, посвящённый душевному равновесию. Также этот день посвящён людям, которые выбрали для себя "пожизненную диету". А ещё на это число приходится один профессиональный праздник. 31 октября, 21:01 1 ноября отмечается День осведомлённости о стрессе. Фото © Freepik / cookie_studio

День осведомлённости о стрессе

1 ноября в России и других странах отмечается необычный праздник — День осведомлённости о стрессе. Вот что о нём известно: это часть глобальной информационной кампании;

учреждён Международной ассоциацией управления стрессом (ISMA);

отмечается ежегодно в первую среду ноября;

в 2023 году выпадает на 1 ноября;

цель — информировать людей в разных странах о пагубном влиянии стресса и том, как с его последствиями бороться.

Международная ассоциация управления стрессом (ISMA) была создана в Британии, это интернациональная благотворительная организация. День осведомлённости о стрессе (Stress Awareness Day) — это её попытка научить человечество управлять негативными для психики явлениями. ISMA изучает проблему и разрабатывает методики. В работе принимают участие специалисты из многих смежных областей: психологи, логопеды, физиотерапевты, терапевты, невропатологи и другие.

Стресс — это реакция организма на такое внешнее воздействие, которое заставляет нас что-то менять в жизни. Он может быть как положительным, так и отрицательным. Второй может вызвать апатию, уныние, истощение сил, депрессию, подрывая здоровье человека. Длительный стресс даже становится причиной возникновения или обострения многих заболеваний.

Врачи предлагают несколько способов борьбы со стрессом: пересмотреть отношение к стрессу, принять "установку на рост";

не стоит забывать и про физические упражнения — они улучшают настроение и когнитивные функции;

вредные привычки — не выход, поскольку дадут только короткое облегчение;

изолироваться от окружающих не стоит;

нужно заниматься чем-нибудь продуктивным: убраться, постирать или сходить в магазин.

Международный день вегана

1 ноября отмечается Международный день вегана. Фото © Freepik

1 ноября те, кто не переносит мяса и других животных продуктов, могут отметить в России праздник своих убеждений — Всемирный день вегана. Вот несколько фактов о нём: это международный неофициальный праздник;

отмечается с 1994 года ежегодно в фиксированную дату — 1 ноября;

приурочен ко дню создания британского Веганского общества;

в этот день веганы проводят различные мероприятия и акции, посвящённые такому режиму питания.

Слово "веган" появилось в Британии. Оно сформировано из первых трёх и последних двух букв английского слова vegetarian ("вегетарианец"). Термин стал использоваться британским Веганским обществом, основанным 1 ноября 1944 года в Лондоне. Всемирный день вегана начали отмечать в 50-летие этой организации.

Веганизм, или веганство, — это, по сути, строгое вегетарианство. Веганы питаются и пользуются только растительными продуктами, полностью исключая из рациона любые компоненты животного происхождения, даже яйца, молоко, мёд. Ещё они не носят одежду из кожи, меха, шерсти и шёлка. Причины такого выбора могут быть разными. Одна из них — это нежелание быть причастным к убийству животных и их эксплуатации.

Однако врачи предупреждают, что такой режим питания может плачевно сказаться на здоровье. Да, есть бесспорные достоинства: здоровое снижение веса, риска ожирения и количества холестерина. Но много и минусов. Так, ограничение потребления мяса приводит к недостатку жизненно важных аминокислот и минералов. А это, в свою очередь, сказывается на состоянии костей, волос, кожи. Может даже развиться атрофия сердечной мышцы. Подобная диета недопустима для детей, организм которых только развивается, и нехватка питательных веществ для них может быть просто губительной.

День судебного пристава

1 ноября отмечается День судебного пристава. Фото © VK / ФСПП

1 ноября в России отмечается профессиональный праздник — День судебного пристава. Предлагаем узнать о нём больше: это официальный российский профессиональный праздник;

установлен указом президента РФ 8 сентября 2009 года;

отмечается ежегодно 1 ноября, дата по календарю не смещается;

в этот день сотрудники ФСПП получают поздравления и награды.

Работники российской Федеральной службы судебных приставов отмечают 1 ноября свой профессиональный праздник, поскольку в эту дату в 1865 году (19 октября по старому стилю) согласно положению, подписанному императором Александром II, был окончательно определён статус судебных приставов.

Как таковой институт принудительного исполнения в России складывался куда раньше. Первые упоминания о судебных приставах есть ещё в судных грамотах Пскова и Новгорода, которые относятся к XIII–XV векам. Когда в XVI–XVII веках сформировалась единая общероссийская судебная система, статус судебных приставов определился, их функции стали закрепляться в законах.

Институт судебных приставов просуществовал до начала ХХ века и был упразднён в раннем СССР. Исполнения судебных решений стала добиваться милиция. Возрождение службы судебных приставов началось с 1997 года. Сейчас в нашей стране действует Федеральная служба судебных приставов. Каждый год в неё поступают для принудительного исполнения десятки миллионов исполнительных документов. Судебные приставы отыскивают десятки тысяч должников, добиваются выплаты алиментов, погашения кредитов. Это сложная, но очень важная для общества работа.

День менеджера

1 ноября в России отмечается День менеджера. Фото © Freepik / sanivpetro

1 ноября в России отмечается ещё один профессиональный праздник, и он посвящён специалистам в области управления. Это День менеджера: официального статуса в России не имеет;

отмечается ежегодно 1 ноября, дата не меняется;

празднуется в коллективах: менеджеры получают поздравления и подарки от коллег.

Несмотря на то что этот праздник ещё официально не признан, его важности это не умаляет. Отмечать его могут все, кто имеет отношение к управленческой деятельности вне зависимости от занимаемой должности и выслуги лет. Это руководители младшего, среднего и высшего звена, офис-, проект-, продакт-менеджеры, специалисты по продажам.

Менеджеры — это профессионалы, которые занимаются управлением и координацией различных аспектов работы в организации. Они играют ключевую роль в достижении целей и успеха компании. Есть множество различных типов менеджеров, каждый из которых отвечает за определённую область деятельности. С одной стороны, менеджер — профессия универсальная, с другой — она требует от работника узкой специализации и умения принимать эффективные решения в той сфере, в которой он занят.

День гадания на кофейной гуще

1 ноября отмечается День гадания на кофейной гуще. Фото © Freepik

На 1 октября в России приходится шуточный праздник — День гадания на кофейной гуще. Рассказываем о нём: это международный неофициальный праздник;

кто придумал — неизвестно;

впервые был упомянут в Интернете в 2009 году;

предлагается в этот день попробовать погадать таким нехитрым способом.

Почему День гадания на кофейной гуще в России и ряде других стран приходится на 1 ноября, уже не узнать. Первые упоминания о нём появились в русскоязычном сегменте Интернета примерно 14 лет назад в блогах. Наверняка этому поспособствовало чьё-то увлечение эзотерикой, и идея нашла поддержку в обществе.

Гадание на кофейной гуще — одно из самых распространённых проявлений бытового оккультизма. Предлагается изучать форму кофейной гущи, остающейся в чашке после того, как кофе выпит. Там нужно найти изображение, образ, которые будто бы могут указать на грядущие события. Для этого понадобится молотый, а не растворимый или гранулированный кофе, турка, чашка с блюдцем. И, конечно же, энтузиазм. Наслаждаясь напитком, следует думать о том, что вас волнует и интересует. Считается, что таким образом ваша энергетика влияет на символы и знаки, образующиеся в кофейной чашке.

Учёные считают, что такой способ гадания появился на Востоке, когда султаны пользовались услугами соответствующих мудрецов, и ему несколько веков. По другой версии, подобным способом гадания пользовались перуанцы. В XVI веке ритуал попал в Англию, а оттуда уже распространился по Европе.

Приметы 1 ноября

Иванов день

1 ноября Русская православная церковь чтит память Иоанна Рыльского — святого, который считается покровителем болгарского народа. Он жил на стыке IX–X веков на современной территории Болгарии. Рано оставшись сиротой, мальчик ещё в юности принял постриг. Много лет жил в пещере, питаясь растительной пищей и молясь. Когда вокруг стали селиться последователи, он основал монастырь у реки Рила. Много лет был игуменом, наставлял всех на праведную жизнь. Последние пять лет провёл в безмолвии и молитве, после чего ушёл в мир иной.

На Руси посвящённый святому праздник у простого народа приобрёл своё толкование, смешавшись с древними верованиями. В эту дату отмечали Иванов день. Было принято резать кур, варить суп с лапшой, а также печь пироги с мясом птицы, которые в народе прозвали курниками. Это был праздник проводов осени и встречи зимы. Считалось, что именно с Иванова дня начинаются настоящие морозы. В этот день нельзя было стирать вещи и держать окна открытыми — так в дом можно горе привлечь. Также не следовало малодушничать и проявлять скупость — в итоге сам последнего лишишься.

Погодные приметы 1 ноября

Снег на Ивана — весна будет поздней и холодной.

Холода отступили — к тёплой весне.

Если дождь, то снега ждать только к концу месяца.

С вишни листья не облетели — зимы не жди.

Птицы друг к другу жмутся — к похолоданию.

Именинники 1 ноября

1 ноября именины может отмечать российский актёр Дмитрий Харатьян. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Сегодня, 1 ноября, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Дмитрий

Иван

Сергей

Феликс. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы Вадим Андреев