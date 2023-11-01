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День осведомлённости о стрессе, гадания на кофейной гуще, Иванов день: Праздники и приметы 1 ноября

Сегодня, 1 ноября 2023 года, в России можно отметить праздник, посвящённый душевному равновесию. Также этот день посвящён людям, которые выбрали для себя "пожизненную диету". А ещё на это число приходится один профессиональный праздник.

31 октября, 21:01
<p>1 ноября отмечается День осведомлённости о стрессе. Фото © Freepik / <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/people-yoga-and-healthy-lifestyle-gorgeous-young-blonde-woman-dressed-in-light-blue-sweater-keeping-eyes-closed-while-meditating-indoors-practicing-peace-of-mind-keeping-fingers-in-mudra-gesture_9117040.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">cookie_studio</a></p>

1 ноября отмечается День осведомлённости о стрессе. Фото © Freepik / cookie_studio

День осведомлённости о стрессе

1 ноября в России и других странах отмечается необычный праздник — День осведомлённости о стрессе. Вот что о нём известно:

  • это часть глобальной информационной кампании;
  • учреждён Международной ассоциацией управления стрессом (ISMA);
  • отмечается ежегодно в первую среду ноября;
  • в 2023 году выпадает на 1 ноября;
  • цель — информировать людей в разных странах о пагубном влиянии стресса и том, как с его последствиями бороться.

Международная ассоциация управления стрессом (ISMA) была создана в Британии, это интернациональная благотворительная организация. День осведомлённости о стрессе (Stress Awareness Day) — это её попытка научить человечество управлять негативными для психики явлениями. ISMA изучает проблему и разрабатывает методики. В работе принимают участие специалисты из многих смежных областей: психологи, логопеды, физиотерапевты, терапевты, невропатологи и другие.

Стресс — это реакция организма на такое внешнее воздействие, которое заставляет нас что-то менять в жизни. Он может быть как положительным, так и отрицательным. Второй может вызвать апатию, уныние, истощение сил, депрессию, подрывая здоровье человека. Длительный стресс даже становится причиной возникновения или обострения многих заболеваний.

Диетолог назвал продукты, которые помогут справиться со стрессом

Диетолог назвал продукты, которые помогут справиться со стрессом

Врачи предлагают несколько способов борьбы со стрессом:

  • пересмотреть отношение к стрессу, принять "установку на рост";
  • не стоит забывать и про физические упражнения — они улучшают настроение и когнитивные функции;
  • вредные привычки — не выход, поскольку дадут только короткое облегчение;
  • изолироваться от окружающих не стоит;
  • нужно заниматься чем-нибудь продуктивным: убраться, постирать или сходить в магазин.

Международный день вегана

1 ноября отмечается Международный день вегана. Фото © Freepik

1 ноября отмечается Международный день вегана. Фото © Freepik

1 ноября те, кто не переносит мяса и других животных продуктов, могут отметить в России праздник своих убеждений — Всемирный день вегана. Вот несколько фактов о нём:

  • это международный неофициальный праздник;
  • отмечается с 1994 года ежегодно в фиксированную дату — 1 ноября;
  • приурочен ко дню создания британского Веганского общества;
  • в этот день веганы проводят различные мероприятия и акции, посвящённые такому режиму питания.

Слово "веган" появилось в Британии. Оно сформировано из первых трёх и последних двух букв английского слова vegetarian ("вегетарианец"). Термин стал использоваться британским Веганским обществом, основанным 1 ноября 1944 года в Лондоне. Всемирный день вегана начали отмечать в 50-летие этой организации.

Веганизм, или веганство, — это, по сути, строгое вегетарианство. Веганы питаются и пользуются только растительными продуктами, полностью исключая из рациона любые компоненты животного происхождения, даже яйца, молоко, мёд. Ещё они не носят одежду из кожи, меха, шерсти и шёлка. Причины такого выбора могут быть разными. Одна из них — это нежелание быть причастным к убийству животных и их эксплуатации.

10 историй от бывших веганов, почему они вернулись к мясу, и это заставляет задуматься

10 историй от бывших веганов, почему они вернулись к мясу, и это заставляет задуматься

Однако врачи предупреждают, что такой режим питания может плачевно сказаться на здоровье. Да, есть бесспорные достоинства: здоровое снижение веса, риска ожирения и количества холестерина. Но много и минусов. Так, ограничение потребления мяса приводит к недостатку жизненно важных аминокислот и минералов. А это, в свою очередь, сказывается на состоянии костей, волос, кожи. Может даже развиться атрофия сердечной мышцы. Подобная диета недопустима для детей, организм которых только развивается, и нехватка питательных веществ для них может быть просто губительной.

День судебного пристава

1 ноября отмечается День судебного пристава. Фото © VK / ФСПП

1 ноября отмечается День судебного пристава. Фото © VK / ФСПП

1 ноября в России отмечается профессиональный праздник — День судебного пристава. Предлагаем узнать о нём больше:

  • это официальный российский профессиональный праздник;
  • установлен указом президента РФ 8 сентября 2009 года;
  • отмечается ежегодно 1 ноября, дата по календарю не смещается;
  • в этот день сотрудники ФСПП получают поздравления и награды.

Работники российской Федеральной службы судебных приставов отмечают 1 ноября свой профессиональный праздник, поскольку в эту дату в 1865 году (19 октября по старому стилю) согласно положению, подписанному императором Александром II, был окончательно определён статус судебных приставов.

Как таковой институт принудительного исполнения в России складывался куда раньше. Первые упоминания о судебных приставах есть ещё в судных грамотах Пскова и Новгорода, которые относятся к XIII–XV векам. Когда в XVI–XVII веках сформировалась единая общероссийская судебная система, статус судебных приставов определился, их функции стали закрепляться в законах.

Выходные и переносы в ноябре: Как работаем и отдыхаем в День народного единства

Выходные и переносы в ноябре: Как работаем и отдыхаем в День народного единства

Институт судебных приставов просуществовал до начала ХХ века и был упразднён в раннем СССР. Исполнения судебных решений стала добиваться милиция. Возрождение службы судебных приставов началось с 1997 года. Сейчас в нашей стране действует Федеральная служба судебных приставов. Каждый год в неё поступают для принудительного исполнения десятки миллионов исполнительных документов. Судебные приставы отыскивают десятки тысяч должников, добиваются выплаты алиментов, погашения кредитов. Это сложная, но очень важная для общества работа.

День менеджера

1 ноября в России отмечается День менеджера. Фото © Freepik / sanivpetro

1 ноября в России отмечается День менеджера. Фото © Freepik / sanivpetro

1 ноября в России отмечается ещё один профессиональный праздник, и он посвящён специалистам в области управления. Это День менеджера:

  • официального статуса в России не имеет;
  • отмечается ежегодно 1 ноября, дата не меняется;
  • празднуется в коллективах: менеджеры получают поздравления и подарки от коллег.

Несмотря на то что этот праздник ещё официально не признан, его важности это не умаляет. Отмечать его могут все, кто имеет отношение к управленческой деятельности вне зависимости от занимаемой должности и выслуги лет. Это руководители младшего, среднего и высшего звена, офис-, проект-, продакт-менеджеры, специалисты по продажам.

Менеджеры — это профессионалы, которые занимаются управлением и координацией различных аспектов работы в организации. Они играют ключевую роль в достижении целей и успеха компании. Есть множество различных типов менеджеров, каждый из которых отвечает за определённую область деятельности. С одной стороны, менеджер — профессия универсальная, с другой — она требует от работника узкой специализации и умения принимать эффективные решения в той сфере, в которой он занят.

День гадания на кофейной гуще

1 ноября отмечается День гадания на кофейной гуще. Фото © Freepik

1 ноября отмечается День гадания на кофейной гуще. Фото © Freepik

На 1 октября в России приходится шуточный праздник — День гадания на кофейной гуще. Рассказываем о нём:

  • это международный неофициальный праздник;
  • кто придумал — неизвестно;
  • впервые был упомянут в Интернете в 2009 году;
  • предлагается в этот день попробовать погадать таким нехитрым способом.

Почему День гадания на кофейной гуще в России и ряде других стран приходится на 1 ноября, уже не узнать. Первые упоминания о нём появились в русскоязычном сегменте Интернета примерно 14 лет назад в блогах. Наверняка этому поспособствовало чьё-то увлечение эзотерикой, и идея нашла поддержку в обществе.

Гадание на кофейной гуще — одно из самых распространённых проявлений бытового оккультизма. Предлагается изучать форму кофейной гущи, остающейся в чашке после того, как кофе выпит. Там нужно найти изображение, образ, которые будто бы могут указать на грядущие события. Для этого понадобится молотый, а не растворимый или гранулированный кофе, турка, чашка с блюдцем. И, конечно же, энтузиазм. Наслаждаясь напитком, следует думать о том, что вас волнует и интересует. Считается, что таким образом ваша энергетика влияет на символы и знаки, образующиеся в кофейной чашке.

Учёные считают, что такой способ гадания появился на Востоке, когда султаны пользовались услугами соответствующих мудрецов, и ему несколько веков. По другой версии, подобным способом гадания пользовались перуанцы. В XVI веке ритуал попал в Англию, а оттуда уже распространился по Европе.

Приметы 1 ноября

Иванов день

1 ноября Русская православная церковь чтит память Иоанна Рыльского — святого, который считается покровителем болгарского народа. Он жил на стыке IX–X веков на современной территории Болгарии. Рано оставшись сиротой, мальчик ещё в юности принял постриг. Много лет жил в пещере, питаясь растительной пищей и молясь. Когда вокруг стали селиться последователи, он основал монастырь у реки Рила. Много лет был игуменом, наставлял всех на праведную жизнь. Последние пять лет провёл в безмолвии и молитве, после чего ушёл в мир иной.

Выходные дни и праздники в 2024 году: Календарь рабочих и нерабочих дней года

Выходные дни и праздники в 2024 году: Календарь рабочих и нерабочих дней года

На Руси посвящённый святому праздник у простого народа приобрёл своё толкование, смешавшись с древними верованиями. В эту дату отмечали Иванов день. Было принято резать кур, варить суп с лапшой, а также печь пироги с мясом птицы, которые в народе прозвали курниками. Это был праздник проводов осени и встречи зимы. Считалось, что именно с Иванова дня начинаются настоящие морозы. В этот день нельзя было стирать вещи и держать окна открытыми — так в дом можно горе привлечь. Также не следовало малодушничать и проявлять скупость — в итоге сам последнего лишишься.

Погодные приметы 1 ноября

  • Снег на Ивана — весна будет поздней и холодной.
  • Холода отступили — к тёплой весне.
  • Если дождь, то снега ждать только к концу месяца.
  • С вишни листья не облетели — зимы не жди.
  • Птицы друг к другу жмутся — к похолоданию.

Именинники 1 ноября

1 ноября именины может отмечать российский актёр Дмитрий Харатьян. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

1 ноября именины может отмечать российский актёр Дмитрий Харатьян. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Сегодня, 1 ноября, именины могут отмечать обладатели следующих имён:

  • Дмитрий
  • Иван
  • Сергей
  • Феликс.

Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы
Вадим Андреев
Вадим Андреев

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