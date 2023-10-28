Лавров предупредил о гибели сектора Газа в случае уничтожения ХАМАС
Объявленные Израилем планы по ликвидации палестинского движения ХАМАС нельзя выполнить без уничтожения сектора Газа. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Когда было совершено неприемлемое террористическое нападение на Израиль и когда Израиль, не вполне руководствуясь нормами международного гуманитарного права, публично объявил, что они будут уничтожать ХАМАС, а уничтожить ХАМАС, не уничтожив Газу с большинством мирного населения, невозможно", — отметил он в беседе с БелТА.
Министр добавил, что это послало западным странам сигнал о том, что необходимо думать, как быть не только на Украине, где они стараются нанести России стратегическое поражение, а как в принципе обеспечивать интересы безопасности.
Как сообщал Лайф, конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. В этот день палестинская радикальная группировка ХАМАС нанесла мощный ракетный удар по Израилю. Затем ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильская армия начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Счёт жертв с обеих сторон идёт на тысячи. Накануне Армия обороны Израиля объявила о расширении наземных манёвров в секторе Газа. Израиль также отверг принятую Генеральной ассамблеей ООН резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к прекращению огня и назвал её "позорной".
ТАСС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH