Лавров предупредил о гибели сектора Газа в случае уничтожения ХАМАС

Объявленные Израилем планы по ликвидации палестинского движения ХАМАС нельзя выполнить без уничтожения сектора Газа. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Когда было совершено неприемлемое террористическое нападение на Израиль и когда Израиль, не вполне руководствуясь нормами международного гуманитарного права, публично объявил, что они будут уничтожать ХАМАС, а уничтожить ХАМАС, не уничтожив Газу с большинством мирного населения, невозможно", — отметил он в беседе с БелТА.