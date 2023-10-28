"Возмутительно": Глава МИД Венгрии взбешён нежеланием стран расследовать подрывы "Северных потоков"

"Я действительно нахожу возмутительным и скандальным тот факт, что никакого прогресса достигнуто не было (в расследовании. — Прим. Лайфа) атаки на трубопровод "Северный поток", — приводит слова дипломата РИА "Новости".

По его словам, в расследовании ЧП, которое произошло больше года назад, до сих пор нет никаких продвижений. Сийярто напомнил о недавнем инциденте в Прибалтике с газопроводом Balticconnector, добавив, что критическая инфраструктура Европы подверглась нападению. Глава МИД указал, что Венгрия выступает за тщательное, всестороннее и глубокое расследование инцидентов на "Северных потоках" и на Balticconnector.