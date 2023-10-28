"Возмутительно": Глава МИД Венгрии взбешён нежеланием стран расследовать подрывы "Северных потоков"
Сийярто возмутился нежеланием стран расследовать подрывы "Северных потоков"
Ответственные страны не намерены устанавливать виновных в подрыве газопроводов "Северный поток". Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Я действительно нахожу возмутительным и скандальным тот факт, что никакого прогресса достигнуто не было (в расследовании. — Прим. Лайфа) атаки на трубопровод "Северный поток", — приводит слова дипломата РИА "Новости".
По его словам, в расследовании ЧП, которое произошло больше года назад, до сих пор нет никаких продвижений. Сийярто напомнил о недавнем инциденте в Прибалтике с газопроводом Balticconnector, добавив, что критическая инфраструктура Европы подверглась нападению. Глава МИД указал, что Венгрия выступает за тщательное, всестороннее и глубокое расследование инцидентов на "Северных потоках" и на Balticconnector.
Напомним, что "Северные потоки" были взорваны 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш выяснил, что за организацией терактов стоят США. В самом Вашингтоне все обвинения отрицают. В годовщину подрыва Херш написал, что США решились на подобные диверсии из-за опасений потерять своё влияние в Германии и Западной Европе на фоне поставок дешёвого российского газа. Он также детально объяснил, как Белый дом заметал следы преступления. Официально до сих пор нет никаких выводов из хода следствия, которое проводят ФРГ, Дания и Швеция. Россию к расследованию не допускают.
ТАСС / AP/ Mary Altaffer