Число жертв ЧП на шахте в Караганде увеличилось до 45

В Казахстане до 45 человек увеличилось количество жертв из-за аварии на шахте имени Костенко компании "Арселормиттал Темиртау" в Караганде. Об этом сообщает телеканал "Хабар 24" со ссылкой на замдиректора филиала республиканского штаба аварийно-спасательных служб Геннадия Силинского.