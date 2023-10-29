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29 октября, 14:20

Число жертв ЧП на шахте в Караганде увеличилось до 45

В Казахстане до 45 человек увеличилось количество жертв из-за аварии на шахте имени Костенко компании "Арселормиттал Темиртау" в Караганде. Об этом сообщает телеканал "Хабар 24" со ссылкой на замдиректора филиала республиканского штаба аварийно-спасательных служб Геннадия Силинского.

Уточняется, что ведутся поиски одного горняка. Ранее сообщалось о 42 погибших в результате ЧП и поиска четырёх горняков.

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Напомним, авария на угольной шахте имени Костенко в Карагандинской области в Казахстане произошла утром 28 октября. В момент трагедии там находилось 252 горняка. Изначально сообщалось, что погибло 11 человек, позже число жертв увеличилось до 16, а затем — до 38. Президент Казахстана объявил 29 октября днём общенационального траура. Предварительной причиной аварии пока называют возгорание и последовавший взрыв метана.

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Дарья Нарыкова
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