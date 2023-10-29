Число погибших из-за аварии на шахте в Казахстане увеличилось до 38

В Казахстане количество погибших из-за аварии на шахте в Карагандинской области выросло до 38. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям республики. Уточняется, что сейчас специалисты занимаются поиском восьми шахтёров.

"На шахте имени Костенко обнаружены тела 38 погибших человек, поиски восьми шахтёров продолжаются", — указали в министерстве.