Число погибших из-за аварии на шахте в Казахстане увеличилось до 38
В Казахстане количество погибших из-за аварии на шахте в Карагандинской области выросло до 38. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям республики. Уточняется, что сейчас специалисты занимаются поиском восьми шахтёров.
"На шахте имени Костенко обнаружены тела 38 погибших человек, поиски восьми шахтёров продолжаются", — указали в министерстве.
В пресс-службе ведомства также добавили, что поисковые работы затруднены из-за разрушенного оборудования шахты. Кроме того, в отдельных местах есть вывалы, что тоже усложняет процесс.
Напомним, авария на угольной шахте имени Костенко в Карагандинской области в Казахстане произошла утром 28 октября. В момент трагедии там находилось 252 горняка. Изначально сообщалось, что погибло 11 человек, позже число жертв увеличилось до 16, а затем — до 28. После стало известно, что число погибших выросло до 35. Президент Казахстана объявил 29 октября днём общенационального траура. Предварительной причиной аварии пока называют возгорание и последовавший взрыв метановоздушной смеси.
ТАСС / AP