Зарубежные чиновники раскрыли, когда закончится наземная операция Израиля в секторе Газа

Израильская наземная операция в секторе Газа продлится от шести недель до полугода. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на ряд чиновников.

Они напомнили, что боевые действия ведутся для ликвидации палестинского движения ХАМАС. Кроме того, в целях операции — сделать так, чтобы анклав перестал быть источником антиизраильского насилия. При этом союзники Иерусалима, среди которых Вашингтон, призывают более чётко определить задачи.