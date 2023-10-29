Зарубежные чиновники раскрыли, когда закончится наземная операция Израиля в секторе Газа
Bloomberg: Наземная операция Израиля в секторе Газа может продлиться полгода
Израильская наземная операция в секторе Газа продлится от шести недель до полугода. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на ряд чиновников.
Они напомнили, что боевые действия ведутся для ликвидации палестинского движения ХАМАС. Кроме того, в целях операции — сделать так, чтобы анклав перестал быть источником антиизраильского насилия. При этом союзники Иерусалима, среди которых Вашингтон, призывают более чётко определить задачи.
В службах безопасности Израиля отметили, что в ходе вторжения планируется уничтожить лидеров ХАМАС, которые причастны к нападению на Израиль 7 октября. Кроме того, еврейское государство намерено создать в Газе буферную зону для того, чтобы предотвратить повторные атаки.
Как сообщал Лайф, вооружённый конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. В этот день члены палестинской радикальной группировки ХАМАС нанесли ракетный удар по Израилю и вторглись на израильскую территорию. ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Стороны до сих пор продолжают боевые действия, счёт жертвам среди мирного населения идёт на тысячи. 28 октября МИД России заявил, что Израиль приступил к наземной операции в секторе Газа. Глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант в этот же день указал, что армия страны перешла к её новому этапу, который продолжится до следующего приказа. О начале второго этапа войны сказал и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
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