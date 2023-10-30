Число погибших в Газе сотрудников ООН выросло до 63

В секторе Газа за последние трое суток погибли ещё 10 работников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), тем самым общее количество жертв среди сотрудников организации достигло 63 с момента начала эскалации на Ближнем Востоке.

"За последние 72 часа были убиты ещё 10 сотрудников БАПОР, в результате чего с 7 октября погибло в общей сложности 63 сотрудника БАПОР", — говорится на сайте агентства.