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30 октября, 14:52

Число погибших в Газе сотрудников ООН выросло до 63

В секторе Газа за последние трое суток погибли ещё 10 работников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), тем самым общее количество жертв среди сотрудников организации достигло 63 с момента начала эскалации на Ближнем Востоке.

"За последние 72 часа были убиты ещё 10 сотрудников БАПОР, в результате чего с 7 октября погибло в общей сложности 63 сотрудника БАПОР", говорится на сайте агентства.

Ещё как минимум 22 работника организации получили ранения под израильскими обстрелами палестинской территории.

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Напомним, 7 октября из сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ Тель-Авив начал массированные бомбардировки Газы. 27 октября Израиль заявил о расширении наземных манёвров в анклаве. 30 октября израильские танки начали продвижение в регионе. Число жертв среди мирного населения исчисляется тысячами. При этом более 3,3 тысячи детей уже погибли в секторе Газа из-за ударов Израиля.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ALAA BADARNEH

Татьяна Миссуми
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