Армия Израиля объявила об уничтожении четырёх высших командиров ХАМАС

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили об уничтожении четырёх известных представителей палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сказано в публикации пресс-службы ЦАХАЛ в телеграм-канале.

"За последние несколько часов военнослужащие ЦАХАЛ ликвидировали четырёх видных боевиков ХАМАС. Среди них: Джамиль Баба, командовавший ВМС ХАМАС в центральном подразделении этой организации, а также Мохаммад Сафади, возглавлявший противотанковое подразделение батальона Ат-Туффах", — сообщила пресс-служба армии Израиля.