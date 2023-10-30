Армия Израиля объявила об уничтожении четырёх высших командиров ХАМАС
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили об уничтожении четырёх известных представителей палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сказано в публикации пресс-службы ЦАХАЛ в телеграм-канале.
"За последние несколько часов военнослужащие ЦАХАЛ ликвидировали четырёх видных боевиков ХАМАС. Среди них: Джамиль Баба, командовавший ВМС ХАМАС в центральном подразделении этой организации, а также Мохаммад Сафади, возглавлявший противотанковое подразделение батальона Ат-Туффах", — сообщила пресс-служба армии Израиля.
Также представители ЦАХАЛ заявили об уничтожении Мумина аль-Хиджазе, именитого бойца ХАМАС, служившего в противотанковом подразделении. А ещё был убит Мохаммед Авадалла, занимавший высокую должность в техническо-производственном отделе движения.
Как сообщал Лайф, 7 октября из сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". 27 октября Израиль заявил о расширении наземных манёвров в Газе. Общество Красного Полумесяца Палестины констатировало, что сектор оказался полностью отрезан от внешнего мира. Тем временем ЦАХАЛ атаковала Газу с суши, моря и воздуха. 30 октября Тель-Авив заявил о продвижении израильских танков в регионе.
ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE