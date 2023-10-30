Армия Израиля освободила из плена ХАМАС рядовую во время наземной операции в Газе

"Сегодня ночью в ходе наземной операции была освобождена рядовая Ори Магидиш, которая была похищена террористической организацией ХАМАС 7 октября", — сказано в сообщении Армии обороны Израиля.

В ведомстве уточнили, что девушка прошла медобследование и чувствует себя хорошо. Там добавили, что сейчас Ори Магидиш находится со своей семьёй.