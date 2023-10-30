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30 октября, 17:21

Армия Израиля освободила из плена ХАМАС рядовую во время наземной операции в Газе

ЦАХАЛ освободила военнослужащую израильской армии из плена ХАМАС

<p>ЦАХАЛ освободила военнослужащую израильской армии (в центре). Фото © t.me / <a href="https://t.me/idfofficial" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Israel Defense Forces</a></p>

ЦАХАЛ освободила военнослужащую израильской армии (в центре). Фото © t.me / Israel Defense Forces

ЦАХАЛ освободила военнослужащую израильской армии Ори Магидиш, которую члены радикальной палестинской группировки ХАМАС взяли в плен в день нападения, 7 октября.

"Сегодня ночью в ходе наземной операции была освобождена рядовая Ори Магидиш, которая была похищена террористической организацией ХАМАС 7 октября", — сказано в сообщении Армии обороны Израиля.

В ведомстве уточнили, что девушка прошла медобследование и чувствует себя хорошо. Там добавили, что сейчас Ори Магидиш находится со своей семьёй.

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Напомним, 7 октября из сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ Тель-Авив начал массированные бомбардировки Газы. 27 октября Израиль заявил о расширении наземных манёвров в эксклаве. 30 октября израильские танки начали продвижение в регионе. Число жертв среди мирного населения исчисляется тысячами. При этом более 3,3 тысячи детей уже погибли в секторе Газа из-за ударов Израиля.

Александра Мышляева
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