Армия Израиля освободила из плена ХАМАС рядовую во время наземной операции в Газе
ЦАХАЛ освободила военнослужащую израильской армии из плена ХАМАС
ЦАХАЛ освободила военнослужащую израильской армии (в центре). Фото © t.me / Israel Defense Forces
ЦАХАЛ освободила военнослужащую израильской армии Ори Магидиш, которую члены радикальной палестинской группировки ХАМАС взяли в плен в день нападения, 7 октября.
"Сегодня ночью в ходе наземной операции была освобождена рядовая Ори Магидиш, которая была похищена террористической организацией ХАМАС 7 октября", — сказано в сообщении Армии обороны Израиля.
В ведомстве уточнили, что девушка прошла медобследование и чувствует себя хорошо. Там добавили, что сейчас Ори Магидиш находится со своей семьёй.
Напомним, 7 октября из сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ Тель-Авив начал массированные бомбардировки Газы. 27 октября Израиль заявил о расширении наземных манёвров в эксклаве. 30 октября израильские танки начали продвижение в регионе. Число жертв среди мирного населения исчисляется тысячами. При этом более 3,3 тысячи детей уже погибли в секторе Газа из-за ударов Израиля.