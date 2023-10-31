Блогер Долаев осудил беспорядки в аэропорту Махачкалы и назвал их провокацией
Аслан Долаев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dolaev.aslan
Беспорядки в аэропорту Махачкалы являются провокацией, цель которых — выставить защитников Палестины дикими и бесчеловечными. Об этом заявил российский тревел-блогер Аслан Долаев.
"Продолжая вестись на подобные провокации, вы ничем не помогаете, а только играете на руку врагам мусульман. Как сказал президент [Владимир Путин], помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за такими событиями. И это так", — отметил он в одной из социальных сетей.
Блогер признался, что ему сложно передать всю злость и непонимание от беспорядков. Желающим помочь Палестине он предложил заняться гуманитарной помощью и езжать волонтёрами. Также Долаев усомнился, что захват воздушной гавани с женщинами и детьми является геройским поступком.
Напомним, 29 октября толпа разъярённых мужчин прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт авиакомпании Red Wings, прилетевший из Тель-Авива. Воздушную гавань быстро очистили от нарушителей порядка, после чего она продолжила работу. На данный момент известно о задержании 83 участников беспорядков. В Кремле назвали эти события вмешательством извне, а Владимир Путин указал на украинский след.