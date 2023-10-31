Блогер Долаев осудил беспорядки в аэропорту Махачкалы и назвал их провокацией

"Продолжая вестись на подобные провокации, вы ничем не помогаете, а только играете на руку врагам мусульман. Как сказал президент [Владимир Путин], помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за такими событиями. И это так", — отметил он в одной из социальных сетей.