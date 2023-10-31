Суд арестовал пятерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Верховный суд Дагестана отправил под арест пятерых человек по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Мужчины признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного статьёй о хулиганстве, сопряжённом с неповиновением полиции.