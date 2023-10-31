Суд арестовал пятерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Верховный суд Дагестана отправил под арест пятерых человек по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Мужчины признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного статьёй о хулиганстве, сопряжённом с неповиновением полиции.
Одному из них назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток, четверым — аналогичное наказание на шесть суток.
Напомним, 29 октября толпа мужчин прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля, после чего туда были стянуты силовики. К 30 октября воздушная гавань возобновила приём рейсов. Полиция установила личности более 150 участников беспорядков, 83 из них задержаны. После событий в Дагестане президент России Владимир Путин провёл совещание с членами правительства и представителями ведомств. Глава государства заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы были организованы с территории Украины руками западных спецслужб и именно с ними Россия борется в зоне СВО. После совещания принято решение усилить борьбу с вмешательством в дела государства извне.
ТАСС / AP