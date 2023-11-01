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1 ноября, 09:38

Песков заявил, что не знает о якобы планировавшихся беспорядках в Ингушетии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о якобы готовившихся беспорядках в аэропорту Магаса — столицы Республики Ингушетия.

"Я не могу ответить на ваш вопрос, я не располагаю информацией о том, кто собирался, что именно собирались [делать]", — сказал он, отвечая на вопрос, стал ли провал попытки результатом принятых мер после аналогичных событий в Махачкале.

Названа предварительная сумма ущерба от инцидента в аэропорту Махачкалы

Названа предварительная сумма ущерба от инцидента в аэропорту Махачкалы

Напомним, вечером 29 октября толпа ворвалась на территорию махачкалинского аэропорта и окружила самолёт авиакомпании Red Wings, прибывший из Тель-Авива. На территорию сразу стянули силовиков, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. Известно, что более 20 человек пострадали. Как отметил президент России, в этих событиях есть украинский след. На данный момент 15 человек задержаны.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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