Песков заявил, что не знает о якобы планировавшихся беспорядках в Ингушетии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о якобы готовившихся беспорядках в аэропорту Магаса — столицы Республики Ингушетия.
"Я не могу ответить на ваш вопрос, я не располагаю информацией о том, кто собирался, что именно собирались [делать]", — сказал он, отвечая на вопрос, стал ли провал попытки результатом принятых мер после аналогичных событий в Махачкале.
Напомним, вечером 29 октября толпа ворвалась на территорию махачкалинского аэропорта и окружила самолёт авиакомпании Red Wings, прибывший из Тель-Авива. На территорию сразу стянули силовиков, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. Известно, что более 20 человек пострадали. Как отметил президент России, в этих событиях есть украинский след. На данный момент 15 человек задержаны.
LIFE / Павел Баранов