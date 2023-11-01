Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв за несколько часов до нападения рассказывал о нанятом Украиной киллере. Он говорил не о покушении на себя, но по поразительному совпадению именно о тех грязных методах, к которым прибегает киевский режим в отношении общественных деятелей и политиков за границей.

"Деятельность украинских спецслужб достаточно эффективна. У них есть современная система прослушки. Это интеллектуальные системы <...> На территории Крыма находилось одновременно от двух до четырёх групп. Они приезжают, живут, заводят друзей, отдыхают на море, осваиваются, узнают территорию. <..> Вербуют кадры. Уезжают назад просто под видом отдыхающих. И это было ещё до СВО", — сообщил тогда Царёв в эфире "Царьграда".

Он также упомянул киллера, нанятого бывшим главой МВД Украины Арсеном Аваковым для убийства экс-руководителя общественной организации "Оплот" в Харькове Евгения Жилина. Его застрелили в одном из ресторанов Подмосковья. Возможно, если бы убийцу тогда задержали, это помогло бы предотвратить гибель Дарьи Дугиной, предполагал Царёв.

Бывший депутат Рады также заявил, что многие теракты Украины осуществлялись ЦРУ. Ни для кого не было секретом, что Царёв встал Зеленскому и многим другим украинским политикам поперёк горла, и покушались на него не раз. Однако, он не перестал из-за этого говорить о важных вещах, помогать жителям Новороссии и поддерживать своих земляков в борьбе с неонацизмом в Незалежной.

Ситуацию с покушением на Царёва прокомментировал президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. Он рассказал, что у украинских спецслужб — СБУ и ГУР, как и у спецслужб НАТО и ЦРУ, нет сложностей с тем, чтобы вербовать агентов на территории РФ. Они могут найти подходящего кандидата для абсолютно любой операции.

Гончаров считает, что сейчас россияне должны быть особенно внимательны ко всему, что вызывает настороженность или опасения. И без сомнений сообщать о таком участковому.

Ветеран "Альфы" вспомнил о том, что как-то раз встречался с Царёвым на телевидении. Тогда бывший нардеп произвёл на него впечатление очень смелого человека, наверняка понимавшего, как его ненавидит Зеленский со своими сторонниками. Поэтому он точно должен был опасаться, а может быть, даже и ожидал покушения на свою жизнь. Сложно сказать, почему он не обзавёлся охраной. Каждый сам решает, как обеспечивать собственную безопасность. В любом случае произошедшее с Царёвым — явно дело рук спецслужб Украины, подытожил собеседник "Царьграда".