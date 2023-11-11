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Всемирный день шопинга, День экономиста, Анастасия-овечница: Праздники и приметы 11 ноября

Сегодня, 11 ноября 2023 года, в России отмечается как праздник шопоголиков, так и профессиональный день тех, кто хорошо умеет считать деньги. А ещё на это число приходится важная дата в истории всего человечества.

10 ноября, 21:01
<p>11 ноября отмечается Всемирный день шопинга. Обложка © Shutterstock</p>

11 ноября отмечается Всемирный день шопинга. Обложка © Shutterstock

Всемирный день шопинга

11 ноября как в России, так и за рубежом отмечается праздник покупок — Всемирный день шопинга, который появился совсем недавно. Вот несколько фактов о нём:

  • Это международный неофициальный праздник скидок.
  • Отмечается ежегодно 11 ноября — в красивую дату 11.11.
  • Традиция разошлась с популярного китайского маркетплейса.
  • К этому дню у многих магазинов приурочены различные акции.

Отмечать Всемирный день шопинга 11 ноября в России научились у Китая. С каждым годом этот праздник становится всё популярнее. Попытка продавцов продать как можно больше товаров превращается в гонку за скидками. А пошла эта традиция с китайского сайта, где цены обычно скидывают к местному Дню холостяка, который как раз и отмечается 11 ноября.

Российские торговые сети быстро поняли, что на такой акции можно заработать (их китайские коллеги за день получают прибыль, измеряющуюся в миллиардах долларов), и стали объявлять свои программы скидок. Так, "китайский" период скидок постепенно переходит в "американский": в двадцатых числах ноября в США по традиции проводится "чёрная пятница".

Заядлые шопоголики заранее ожидают старта продаж. Но здесь важно не дать себя обмануть: зачастую объявленная продавцом скидка на самом деле всего лишь фикция. Лайф рассказывал, как сэкономить на распродаже 11.11 и вычислить уловки продавцов.

День экономиста

11 ноября отмечается Всемирный день экономиста. Фото © Shutterstock

11 ноября отмечается Всемирный день экономиста. Фото © Shutterstock

11 ноября в России отмечается праздник тех, кто знает, чем отличаются дебет и кредит, выручка и прибыль, макро- и микроэкономика. Речь идёт о Дне экономиста. Вот что о нём известно:

  • Это российский профессиональный праздник.
  • Утверждён приказом Минэкономразвития в 2015 году.
  • Отмечается в фиксированную дату — 11 ноября.
  • Касается экономистов любых специальностей.

День экономиста, выпадающий в России на 11 ноября, — это праздник работников банков, консалтинга, аудита, бухгалтерии, финансовой аналитики и не только. До недавнего времени у них не было официального профессионального дня. До 2011 года его отмечали 30 июня, а затем появился День финансиста. В 2015 году "всё встало на свои места", и экономисты получили свой профессиональный праздник, который отмечается ежегодно 11 ноября.

Как отдыхаем в ноябре 2023 на День Народного единства: Выходные и переносы в ноябре

Как отдыхаем в ноябре 2023 на День Народного единства: Выходные и переносы в ноябре

Инициатором учреждения этого дня стало Вольное экономическое общество России — общественная организация, объединяющая учёных-экономистов и специалистов из разных сфер. Дату выбрали не случайную. 11 ноября (по новому стилю) 1765 года было основано Императорское Вольное экономическое общество. Оно стремилось к просвещению и выработке принципов экономического развития государства.

По традиции в этот день состоится Всероссийское экономическое собрание, уже восьмое по счёту. Там обсудят нынешнюю ситуацию в экономике России, а также подведут итоги общероссийских проектов, приуроченных к профессиональному празднику — Дню экономиста. Состоятся церемонии награждения лауреатов нескольких премий отрасли.

День офтальмолога

11 ноября в России отмечается День офтальмолога. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

11 ноября в России отмечается День офтальмолога. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

11 ноября в России отмечается также праздник, посвящённый врачам, — День офтальмолога. Предлагаем узнать о нём больше:

  • Это российский неофициальный профессиональный праздник.
  • Отмечается каждый год 11 ноября, дата не меняется.
  • Нерабочим для окулистов не является.

Офтальмология — область медицины, которая занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний глаз. Благодаря достижениям науки и техники в наше время возможны в том числе хирургические процедуры для лечения различных болезней органа зрения. Например, можно проводить лазерную коррекцию или факоэмульсификацию, при которой помутневший хрусталик глаза удаляется и заменяется искусственным.

День офтальмолога в России пока не получил официального признания. У него есть также интернациональная альтернатива — Международный день офтальмологии, который отмечают 8 августа. Некоторые офтальмологические клиники в сегодняшний профессиональный праздник организуют акции для пациентов. Они могут включать бесплатные обследования, консультации и предоставление информации о здоровье глаз.

День военного пенсионера

11 ноября отмечается День военного пенсионера. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

11 ноября отмечается День военного пенсионера. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

11 ноября в России отмечается праздник защитников Отечества, вышедших на заслуженный отдых, — День военного пенсионера. Вот несколько фактов о нём:

  • Это российский неофициальный праздник.
  • Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 11 ноября.
  • Празднуется с 2012 года в сообществах военных ветеранов.

День военного пенсионера в России — праздник, не утверждённый на государственном уровне, поэтому широко не отмечается. Защитники Отечества, вышедшие в отставку, проводят его за встречами друг с другом. Они также принимают поздравления от родных и близких.

Статус военного пенсионера в России появился ещё при Петре I. Он распорядился определить порядок государственной поддержки тех, кто отдал часть своей жизни защите Отечества. Сначала было учреждено пенсионное обеспечение офицеров по старости, а вскоре и младшего состава.

Сейчас военнослужащий, который вышел на пенсию, также получает ежемесячное содержание от государства. Размер пенсии зависит от должности и звания, продолжительности службы и надбавок. Также предусмотрены различные льготы: от налоговых до бесплатного посещения музеев.

Кстати, в октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает повышение так называемых военных пенсий с 1 октября 2024 года. Новые нормы коснутся более 2,7 миллиона человек. В 2022 году пенсии военным пенсионерам увеличились в общей сложности на 19,5%, а с 1 октября 2023 года выросли ещё на 10,5%.

День окончания Первой мировой войны

11 ноября отмечается День окончания Первой мировой войны. Фото © ТАСС / З.М. Шубский

11 ноября отмечается День окончания Первой мировой войны. Фото © ТАСС / З.М. Шубский

11 ноября во многих странах, в том числе в России, отмечается не праздник, а скорее памятная дата — День окончания Первой мировой войны. Рассказываем о нём:

  • Эта памятная дата международная, неофициальная.
  • Приурочена ко дню подписания договора о перемирии в 1918 году.
  • Отмечается ежегодно 11 ноября, по календарю не сдвигается.
  • К ней приурочены обычно различные музейные выставки, исторические конференции.

Первая мировая война длилась с 1914 по 1918 год. В неё было вовлечено две трети земного шара — 38 из 59 существовавших тогда независимых государств. Закончилась эта война 11 ноября 1918 года подписанием Компьенского перемирия. С одной стороны его утвердила потерпевшая поражение Германия, с другой — Франция, Великобритания, США и другие государства Антанты.

Выходные дни и праздники в 2024 году: Календарь рабочих и нерабочих дней года

Выходные дни и праздники в 2024 году: Календарь рабочих и нерабочих дней года

День окончания Первой мировой войны, 11 ноября, принято отмечать во многих странах. Так, в Великобритании и странах Британского Содружества на эту дату приходится День памяти. Он посвящён памяти военнослужащих, погибших в войнах и других военных конфликтах. Во Франции и Бельгии 11 ноября является государственным праздником, выходным. В США этот праздник с 1954 года называется Днём ветеранов. Во многих городах страны проходят военные парады. В Германии в эту дату отмечают День национального траура.

Для России Компьенское перемирие большого значения не имело, так как она подписала с Германией сепаратный Брестский мир ещё 3 марта того же года. Для увековечения памяти воинов, погибших в годы Первой мировой войны, в нашей стране установлена отдельная памятная дата, ежегодно отмечаемая 1 августа.

Анастасия-овечница

Русская православная церковь чтит память преподобномученицы Анастасии Римляныни (Солунская) и преподобного Авраамия Ростовского. Святая Анастасия жила в III веке. Она рано осиротела и воспитывалась в монастыре близ Рима. Во время гонений на христиан девушку схватили, жестоко пытали и в итоге казнили. Авраамий Ростовский — это святой преподобный Русской церкви, живший в XI веке. Его "Житие" описывает сокрушение им идола Велеса и основание на том месте Богоявленского монастыря, Ростовский был там архимандритом. Скончался в глубокой старости и был погребён в той же обители.

Главные православные праздники в ноябре: Церковный календарь 2023

Главные православные праздники в ноябре: Церковный календарь 2023

На Руси в народе в эту дату отмечали праздник под названием Аврамий-овчар и Анастасия-овечница. Традиция связана с последним днём, когда овец гнали на пастбища, а крестьянам платили деньги за работу. Было принято в эту дату стричь овец, чтобы затем делать пряжу, вязать тёплые предметы одежды. Семья вечером собиралась за столом и устраивала посиделки. На Анастасию старались не оставлять без присмотра детей, считали, что иначе с ними может случиться беда. Женщинам нельзя было ходить с оголённой шеей, её старались украсить бусами либо закрыть платком.

Приметы 11 ноября

  • Иней с ночи — снега не предвидится.
  • Низкие облака — к морозам.
  • Голуби разворковались — к потеплению.
  • Собака весь день вялая и плохо ест — к ухудшению погоды.

Именинники 11 ноября

11 ноября именины может отмечать солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

11 ноября именины может отмечать солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

День ангела: Кто отмечает именины в ноябре-2023

День ангела: Кто отмечает именины в ноябре-2023

Сегодняшний день, 11 ноября, богат на именины. Их могут отмечать обладатели следующих имён:

  • Алексей
  • Андрей
  • Афанасий
  • Василий
  • Виктор
  • Евгений
  • Ибрагим
  • Иван
  • Кирилл
  • Кузьма
  • Леонид
  • Николай
  • Павел
  • Тимофей
  • Филипп
  • Ян
  • Агата
  • Анастасия
  • Анна
  • Мария.

Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и счастья!

Авторы
Вадим Андреев
Вадим Андреев

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