Британского активиста задержали после "мышиного" перформанса в поддержку Палестины

Полицейские английского региона Западный Мидленд задержали 32-летнего мужчину в связи с инцидентом в ресторане быстрого питания McDonald's в Бирмингеме, где активист, поддерживающий Палестину, выпустил в заведении десятки окрашенных в цвета палестинского флага мышей. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на правоохранителей.

Пропалестинский активист запускает окрашенных в цвета флага Палестины мышей в ресторане McDonald's в Бирмингеме. Видео © TikTok / WoodsWorld

"32-летний мужчина был задержан после того, как на видео онлайн было видно, как пропалестинские протестующие выпускают живых мышей в трёх ресторанах McDonald's в Бирмингеме", — указано в сообщении телеканала.