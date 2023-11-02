Британского активиста задержали после "мышиного" перформанса в поддержку Палестины
В Бирмингеме полиция задержала мужчину после инцидента с мышами в McDonald's
Полицейские английского региона Западный Мидленд задержали 32-летнего мужчину в связи с инцидентом в ресторане быстрого питания McDonald's в Бирмингеме, где активист, поддерживающий Палестину, выпустил в заведении десятки окрашенных в цвета палестинского флага мышей. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на правоохранителей.
Пропалестинский активист запускает окрашенных в цвета флага Палестины мышей в ресторане McDonald's в Бирмингеме. Видео © TikTok / WoodsWorld
"32-летний мужчина был задержан после того, как на видео онлайн было видно, как пропалестинские протестующие выпускают живых мышей в трёх ресторанах McDonald's в Бирмингеме", — указано в сообщении телеканала.
Ранее Лайф писал, что активист, который поддерживает Палестину, выпустил десятки окрашенных в цвета палестинского флага мышей в зал ресторана McDonald's в британском городе Бирмингем. Акция связана с решением McDonald's предоставлять бесплатное питание израильским солдатам. Нападениям подверглись также заведения сети в Турции, Ливане и Египте.
Напомним, что акции в поддержку Палестины прокатились по всей Европе. В Берлине ученик гимназии подрался с учителем из-за флага Палестины. Кроме того, в немецком Виттене дважды за короткое время сорвали израильский флаг. А в Дортмунде стали помечать дома евреев звездой Давида и сжигать флаги Израиля. Звёзды Давида появились также в Париже и его пригородах.
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