Регион

Уведомления отключены

2 ноября, 15:29

Координатора покушения на Олега Царёва заключили под стражу

ТАСС: В Крыму суд арестовал на два месяца соучастника покушения на Олега Царёва

В Симферополе суд арестовал на два месяца жителя Ялты, которого задержали по подозрению в слежке за бывшим депутатом Верховной рады Олегом Царёвым. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"Житель Ялты, который организовал слежку за Царёвым, взят под стражу на два месяца по решению Киевского районного суда", — сказал собеседник агентства.

Напомним, 27 октября в Крыму было совершено покушение на Олега Царёва. В политика дважды выстрелили, с тяжёлыми ранениями он поступил в реанимацию. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет. Кроме того, ФСБ уже задержала координатора покушения — 46-летнего жителя Ялты. Он по заданию СБУ организовал слежку за политиком, оборудовал тайник со средствами поражения и в дальнейшем применил их в преступлении. Мужчина во всём признался.

О том, чем известен Олег Царёв, читайте в материале Лайфа.

Царёв рассказывал об украинском киллере за несколько часов до расстрела

Царёв рассказывал об украинском киллере за несколько часов до расстрела

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
  • Новости
  • Олег Царев
  • Происшествия
  • Криминал
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров