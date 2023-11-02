Координатора покушения на Олега Царёва заключили под стражу
ТАСС: В Крыму суд арестовал на два месяца соучастника покушения на Олега Царёва
В Симферополе суд арестовал на два месяца жителя Ялты, которого задержали по подозрению в слежке за бывшим депутатом Верховной рады Олегом Царёвым. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
"Житель Ялты, который организовал слежку за Царёвым, взят под стражу на два месяца по решению Киевского районного суда", — сказал собеседник агентства.
Напомним, 27 октября в Крыму было совершено покушение на Олега Царёва. В политика дважды выстрелили, с тяжёлыми ранениями он поступил в реанимацию. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет. Кроме того, ФСБ уже задержала координатора покушения — 46-летнего жителя Ялты. Он по заданию СБУ организовал слежку за политиком, оборудовал тайник со средствами поражения и в дальнейшем применил их в преступлении. Мужчина во всём признался.
О том, чем известен Олег Царёв, читайте в материале Лайфа.
Shutterstock