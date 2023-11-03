Израильские СМИ анонсировали скорый визит Зеленского в страну

На следующей неделе Владимир Зеленский может посетить Израиль — сейчас Иерусалим и Киев ведут переговоры на высоком уровне насчёт этого визита. Детали пока не раскрываются, но в еврейское государство Зеленский, предположительно, прибудет 6 или 7 ноября.

По данным Channel 12, в ходе визита Зеленский встретится с израильским руководством, в частности с премьером Биньямином Нетаньяху. При этом источник украинского издания "Страна" в кабмине опроверг сообщения о том, что Зеленский посетит Израиль на следующей неделе.

"Визит Зеленского в Израиль на следующей неделе не планируется", — отметил он.