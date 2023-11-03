Израильские СМИ анонсировали скорый визит Зеленского в страну
Channel 12: Зеленский на следующей неделе может прибыть с визитом в Израиль
На следующей неделе Владимир Зеленский может посетить Израиль — сейчас Иерусалим и Киев ведут переговоры на высоком уровне насчёт этого визита. Детали пока не раскрываются, но в еврейское государство Зеленский, предположительно, прибудет 6 или 7 ноября.
По данным Channel 12, в ходе визита Зеленский встретится с израильским руководством, в частности с премьером Биньямином Нетаньяху. При этом источник украинского издания "Страна" в кабмине опроверг сообщения о том, что Зеленский посетит Израиль на следующей неделе.
"Визит Зеленского в Израиль на следующей неделе не планируется", — отметил он.
Как писал Лайф, в октябре стало известно, что родившийся в еврейской семье Зеленский хочет приехать в Израиль на фоне эскалации конфликта с ХАМАС. Однако власти еврейского государства дали понять, что считают это несвоевременным. Испанские журналисты отмечали, что Зеленский даже испугался, что США забудут про Киев из-за Израиля. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон также отмечал, что еврейская страна отодвинет Украину на второй план.
Напомним, противостояние ХАМАС и ЦАХАЛ началось 7 октября, с каждым днём конфликт становится всё масштабнее и кровопролитнее. В ООН сообщали, что около 70% всех погибших в секторе Газа — женщины и дети, а общее число жертв в анклаве приближается к десяти тысячам.
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