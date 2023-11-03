Регион

Уведомления отключены

3 ноября, 18:43

Израильские СМИ анонсировали скорый визит Зеленского в страну

Channel 12: Зеленский на следующей неделе может прибыть с визитом в Израиль

На следующей неделе Владимир Зеленский может посетить Израиль — сейчас Иерусалим и Киев ведут переговоры на высоком уровне насчёт этого визита. Детали пока не раскрываются, но в еврейское государство Зеленский, предположительно, прибудет 6 или 7 ноября.

По данным Channel 12, в ходе визита Зеленский встретится с израильским руководством, в частности с премьером Биньямином Нетаньяху. При этом источник украинского издания "Страна" в кабмине опроверг сообщения о том, что Зеленский посетит Израиль на следующей неделе.

"Визит Зеленского в Израиль на следующей неделе не планируется", — отметил он.

Как писал Лайф, в октябре стало известно, что родившийся в еврейской семье Зеленский хочет приехать в Израиль на фоне эскалации конфликта с ХАМАС. Однако власти еврейского государства дали понять, что считают это несвоевременным. Испанские журналисты отмечали, что Зеленский даже испугался, что США забудут про Киев из-за Израиля. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон также отмечал, что еврейская страна отодвинет Украину на второй план.

Израиль и Палестина реализовали худшие страхи Зеленского, пишут СМИ

Израиль и Палестина реализовали худшие страхи Зеленского, пишут СМИ

Напомним, противостояние ХАМАС и ЦАХАЛ началось 7 октября, с каждым днём конфликт становится всё масштабнее и кровопролитнее. В ООН сообщали, что около 70% всех погибших в секторе Газа — женщины и дети, а общее число жертв в анклаве приближается к десяти тысячам.

Обложка ©

president.gov.ua

Никита Осипов
  • Новости
  • Израиль
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров