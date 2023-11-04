"Это чудо": Политолог объяснил, в чём сила народного единства России
Эксперт Мартынов: Народное единство — не фестиваль лубочного творчества
Представлять народное единство как ежегодный фестиваль лубочного творчества неверно, ведь народное единство — это то, что позволяет до сих пор сохранять тысячелетнюю непрерывную государственность самой большой страны в мире — России. Такое мнение по случаю Дня народного единства, который отмечается сегодня, 4 ноября, выразил директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов.
"Народное единство — совокупность ментальных образов этого самого большого государства в голове каждого от мала до велика, от Калининграда до Владивостока, от Земли Франца-Иосифа до горы Базардюзю в Дагестане. Это требует внимания каждую минуту к каждому разному по определению человеку со стороны этого самого государства", — написал он в телеграм-канале.
Мартынов добавил, что народное единство России — это чудо. По словам эксперта, оно даёт синергию, которая движет вперёд, несмотря ни на что, в этом и заключается его секрет и сила. Говоря о празднике, Мартынов также вспомнил актуальные сегодня слова великого русского химика Дмитрия Менделеева.
"Разрозненных нас сразу уничтожат. Наша сила в единстве, в воинстве, в благодушной семейственности, умножающей прирост народа, и в естественном росте нашего внутреннего богатства и миролюбия". Сказано это было в конце 1904 года, накануне цикла Большой русской революции. Не послушались тогда великого учёного", — отметил Мартынов.
Как сообщал Лайф, 4 ноября вся Россия отмечает День народного единства. Президент Владимир Путин традиционно возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. С праздником россиян поздравили заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова и другие государственные и общественные деятели, а также известные музыканты. Подробнее об истории праздника читайте в материале Лайфа.
ТАСС / Антон Новодережкин