"Это чудо": Политолог объяснил, в чём сила народного единства России

Представлять народное единство как ежегодный фестиваль лубочного творчества неверно, ведь народное единство — это то, что позволяет до сих пор сохранять тысячелетнюю непрерывную государственность самой большой страны в мире — России. Такое мнение по случаю Дня народного единства, который отмечается сегодня, 4 ноября, выразил директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов.

"Народное единство — совокупность ментальных образов этого самого большого государства в голове каждого от мала до велика, от Калининграда до Владивостока, от Земли Франца-Иосифа до горы Базардюзю в Дагестане. Это требует внимания каждую минуту к каждому разному по определению человеку со стороны этого самого государства", — написал он в телеграм-канале.

Мартынов добавил, что народное единство России — это чудо. По словам эксперта, оно даёт синергию, которая движет вперёд, несмотря ни на что, в этом и заключается его секрет и сила. Говоря о празднике, Мартынов также вспомнил актуальные сегодня слова великого русского химика Дмитрия Менделеева.