Депутат Рады сообщил о грядущем увольнении Залужного, но позже передумал
Депутат Рады Арьев опроверг, что Залужного собираются уволить
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров якобы внёс представление об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщил депутат Верховной рады Владимир Арьев. Однако спустя некоторое время нардеп передумал и сам же опроверг эту информацию.
"Только что я получил информацию из надёжного источника о том, что министр обороны внёс представление об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Я не могу утверждать, что отставка произойдёт. Возможно, это всего лишь элемент давления и шантажа", — говорится в первом посте Арьева в Facebook*.
Однако вскоре депутат удалил этот пост и написал, что полученная информация оказалась недостоверной. Арьев также выразил надежду, что будет получен чёткий сигнал о том, что "Залужного увольнять никто не собирается и что все эти игры закончатся".
"Удаляю предыдущий пост о подаче заявления на увольнение Залужного. Сейчас многие другие источники говорят, что это не так", — говорится во втором посте нардепа.
Напомним, ранее главком ВСУ Валерий Залужный дал скандальное интервью Economist, в котором признался, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва войск уже ждать не стоит. Вместе с тем украинский военачальник отметил преимущество российских ВВС и сил РЭБ. При этом Зеленский не согласился с позицией Залужного и заявил, что тот просто устал. Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сделал вывод, что после этого интервью разлад между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным вышел в публичное поле. А накануне помощник главкома ВСУ подорвался на гранате у себя дома. По данным МВД Украины, погибший в свой день рождения получил подарок с боеприпасом.
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