Европарламент призвал не конфисковывать личные вещи и машины россиян в Европе
Европарламент призвал не конфисковывать личные вещи и машины россиян, так как это "дискредитирует саму цель и инструмент санкций". Об этом говорится в опубликованной в четверг, 9 ноября, резолюции по поводу новых ограничений.
В Брюсселе выступают за ужесточение санкций против России, а также признают, что европейские компании обходят ограничительные меры в отношении Москвы. Тем не менее конфискации личных вещей обычных россиян в странах Евросоюза быть не должно.
"Призываем Еврокомиссию пересмотреть интерпретацию санкций, ведущих к изъятию и конфискации предметов и транспортных средств только для личного использования. Такое чрезмерное соблюдение дискредитирует цель и инструмент санкций", — говорится в материалах Европарламента.
Напомним, Еврокомиссия запретила гражданам России въезжать на территорию Евросоюза на личных автомобилях, а также иметь при себе смартфоны, косметику, чемоданы, ноутбуки, шубы, драгоценности, туалетную бумагу, шампуни и ряд иных вещей. Готовность исполнять эти правила уже подтвердили в таможне Германии, а Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Польша перестали впускать машины с российскими номерами. Позже в ЕК смягчили ограничения.
ТАСС / EPA / JUHA METSO