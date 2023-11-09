Европарламент призвал не конфисковывать личные вещи и машины россиян в Европе

Европарламент призвал не конфисковывать личные вещи и машины россиян, так как это "дискредитирует саму цель и инструмент санкций". Об этом говорится в опубликованной в четверг, 9 ноября, резолюции по поводу новых ограничений.

В Брюсселе выступают за ужесточение санкций против России, а также признают, что европейские компании обходят ограничительные меры в отношении Москвы. Тем не менее конфискации личных вещей обычных россиян в странах Евросоюза быть не должно.