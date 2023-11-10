Прокуратура взялась за Юрия Дудя* после скандального интервью с Цыгановыми

Прокуратура города Москвы начала рассматривать обращение главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, который призвал проверить и наказать блогера Юрия Дудя* за дискредитацию Российской армии. Об этом говорится в документе ведомства, который есть в распоряжении Лайфа.

Общественника возмутило недавно вышедшее на просторах Интернета интервью с певицей Викой Цыгановой и её мужем, в ходе которого Дудь* осуждал специальную военную операцию, говорил об участниках СВО в циничной форме и дискредитировал Вооружённые силы России. Причём шли все эти заявления под соусом одобрения и похвалы США.