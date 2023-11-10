Прокуратура взялась за Юрия Дудя* после скандального интервью с Цыгановыми
Прокуратура начала рассматривать обращение с просьбой наказать Дудя*
Прокуратура города Москвы начала рассматривать обращение главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, который призвал проверить и наказать блогера Юрия Дудя* за дискредитацию Российской армии. Об этом говорится в документе ведомства, который есть в распоряжении Лайфа.
Общественника возмутило недавно вышедшее на просторах Интернета интервью с певицей Викой Цыгановой и её мужем, в ходе которого Дудь* осуждал специальную военную операцию, говорил об участниках СВО в циничной форме и дискредитировал Вооружённые силы России. Причём шли все эти заявления под соусом одобрения и похвалы США.
Как уже рассказывал Лайф, в ходе интервью чета Цыгановых рассказала об отношении к спецоперации, религии, а также к некоторым российским знаменитостям. При этом после его публикации Вика Цыганова заявила, что они с мужем ни в чём не участвовали — якобы всё сгенерировала нейросеть. Позже в её телеграм-канале появилось сообщение с кучей ошибок об обысках. Певица уточнила, что оперативники нагрянули из-за "стукачки" Ксении Собчак. После она сообщила, что силовики изъяли туфли и нейросеть, а спустя время чета Цыгановых вообще заявила, что всё происходящее было розыгрышем, в котором принял участие известный пранкер Лексус. Сам он, кстати, от своей причастности к делу открестился.
* Внесён в реестр иностранных агентов.
ТАСС / Сергей Бобылев