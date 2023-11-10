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10 ноября, 11:54

Офис Зеленского не слышал о планах сменить Залужного

Ермак заявил, что у него нет информации о планах по замене главкома ВСУ

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не слышал о планах по замене главкома Вооружённых сил Украины Валерия Залужного.

"Я не слышал об этом. У меня нет такой информации", — заявил Ермак.

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Напомним, ранее Залужный дал громкое интервью Economist, в котором признался, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва войск уже ждать не стоит. Однако Зеленский с такой позицией не согласился и даже объявил о планах наступления в 2023 и 2024 годах. На фоне конфликта загадочным образом погиб 39-летний помощник главкома ВСУ. Он подорвался на подаренной коллегой гранате у себя дома вечером 6 ноября.

Обложка ©

Getty Images / Alexey Furman

Александра Вишнякова
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