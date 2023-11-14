Политолог считает, что Запад намерен свернуть военный конфликт на Украине

Западные политики и военные всё чаще говорят о том, что Украина не сможет победить Россию, а Киеву придётся признать потерянные территории. Однако пока делать какие-либо выводы по этому поводу рано. Сейчас только формируется выгодный для Запада информационный фон, при этом активных действий ждать не стоит. Такое мнение выразил политолог, член Общественной палаты России Александр Асафов.

"Западные элиты готовят вариант прекращения конфликта на каких-либо условиях, а для этого необходима готовность общественного мнения, которому надо показать, что и такое возможно. Не существует только одного стремления к победе над Россией, мир оказался значительно сложнее, наносится ущерб экономике, поэтому надо снижать поддержку", — отметил он в эфире радио "Комсомольская правда".

В то же время украинские власти планируют воевать до последнего, поэтому сейчас в Вашингтоне требуют проведения ранее отменённых выборов в Незалежной. Политолог убеждён: если это произойдёт, на месте Зеленского будет более сговорчивый человек.