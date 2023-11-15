Заключённый Саакашвили пригрозил отменить ВНЖ россиянам после выборов в Грузии

Кроме того, он назвал неприемлемым то, что грузинские власти принимают граждан России не как туристов, а как постоянных жителей. Напомним, что ВНЖ сроком на один год в Грузии может получить иностранец, который приобрёл имущество на сумму 100 тысяч долларов. При этом если гражданин купит недвижимость на 300 тысяч долларов, то ему дадут пятилетний ВНЖ. После того как он закончит действовать, иностранный гражданин вправе получить постоянный ВНЖ — важно, чтобы на протяжении этих пяти лет человек был владельцем этого имущества.