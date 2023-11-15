Заключённый Саакашвили пригрозил отменить ВНЖ россиянам после выборов в Грузии
Саакашвили: После смены власти в Грузии процедуру выдачи россиянам ВНЖ отменят
Заключённый бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили сообщил, что в случае смены власти в стране процедуру выдачи россиянам вида на жительство (ВНЖ) отменят. Парламентские выборы в республике состоятся следующей осенью.
"После прихода в Грузии национального правительства различные пути лёгкого получения гражданства и вида на жительство для граждан РФ отменят. И поощряя продажу недвижимости, им дадут время покинуть государство", — отметил Саакашвили в соцсетях.
Кроме того, он назвал неприемлемым то, что грузинские власти принимают граждан России не как туристов, а как постоянных жителей. Напомним, что ВНЖ сроком на один год в Грузии может получить иностранец, который приобрёл имущество на сумму 100 тысяч долларов. При этом если гражданин купит недвижимость на 300 тысяч долларов, то ему дадут пятилетний ВНЖ. После того как он закончит действовать, иностранный гражданин вправе получить постоянный ВНЖ — важно, чтобы на протяжении этих пяти лет человек был владельцем этого имущества.
Как сообщал Лайф, Саакашвили арестовали осенью 2021 года после возвращения в Грузию спустя восемь лет отсутствия. На родине его обвинили в превышении должностных полномочий, нападении на депутата и растрате бюджетных средств. Находясь под стражей, политик неоднократно жаловался на ухудшение здоровья, а его вес достиг критической отметки. В начале июля этого года арестант предстал перед судом в истощённом состоянии. После этого Владимир Зеленский дал послу Грузии 48 часов на отъезд с Украины и потребовал вернуть Саакашвили, однако в Тбилиси отказались от консультаций с главой дипмиссии.
ТАСС / AP / Irakli Gedenidze