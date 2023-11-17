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17 ноября, 00:10

Армия Израиля начала штурм лагеря беженцев на Западном берегу реки Иордан

Al Hadath: ЦАХАЛ штурмует лагерь беженцев в Дженине на Западном берегу Иордана

Армия Израиля начала штурм лагеря беженцев в Дженине на Западном берегу реки Иордан, где находятся вооружённые отряды палестинского сопротивления. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По данным журналистов, в операции участвует более 80 боевых машин и бульдозеров. ЦАХАЛ продвигается внутрь кварталов с нескольких направлений, отряды палестинцев стреляют по противнику из укрытий и забрасывают израильских военных гранатами, а также бутылками с зажигательной смесью.

Агентство WAFA сообщает, что в нескольких районах Дженина отключено энергоснабжение и связь. Также отмечается, что оккупационные силы заняли окрестности местной больницы и применили слезоточивый газ против местных жителей, которые пытались им помешать.

Всего в ходе операции по ликвидации очагов вооружённого сопротивления на Западном берегу реки Иордан армия Израиля задержала 1,7 тысячи человек, включая 950 сторонников ХАМАС.

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Ранее Лайф писал, что ЦАХАЛ окружила больницу "Аль-Ахли" в Газе и медики не могут добраться до раненых. Красный полумесяц сообщал об ожесточённых боях в этом районе.

Вооружённое противостояние Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС продолжается уже больше месяца — с 7 октября. В тот день территорию еврейской страны обстреляли из сектора Газа. После этого на территорию государства проникли палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль же официально заявил о переходе в состояние войны и начал массированные бомбёжки Газы, жертвами которых стали уже более десяти тысяч человек, в том числе тысячи детей.

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ТАСС / EPA

Никита Никонов
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