Армия Израиля начала штурм лагеря беженцев на Западном берегу реки Иордан

Армия Израиля начала штурм лагеря беженцев в Дженине на Западном берегу реки Иордан, где находятся вооружённые отряды палестинского сопротивления. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По данным журналистов, в операции участвует более 80 боевых машин и бульдозеров. ЦАХАЛ продвигается внутрь кварталов с нескольких направлений, отряды палестинцев стреляют по противнику из укрытий и забрасывают израильских военных гранатами, а также бутылками с зажигательной смесью.

Агентство WAFA сообщает, что в нескольких районах Дженина отключено энергоснабжение и связь. Также отмечается, что оккупационные силы заняли окрестности местной больницы и применили слезоточивый газ против местных жителей, которые пытались им помешать.

Всего в ходе операции по ликвидации очагов вооружённого сопротивления на Западном берегу реки Иордан армия Израиля задержала 1,7 тысячи человек, включая 950 сторонников ХАМАС.