В Израиле обсудят законопроект о смертной казни
Haaretz: Совет нацбезопасности Израиля рассмотрит законопроект о смертной казни
Власти Израиля могут ввести в стране смертную казнь для террористов. На следующей неделе Совет национальной безопасности еврейского государства рассмотрит законопроект, позволяющий выносить смертные приговоры по обвинению в терроризме. Об этом сообщает газета Haaretz.
Автор инициативы — министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Стоит отметить, что кнессет (парламент) страны одобрил соответствующий законопроект ещё в марте. Согласно предложению Бен-Гвира суды должны будут приговаривать к высшей мере наказания виновных в убийстве граждан Израиля, если их действия "имеют расистскую мотивацию и направлены на причинение вреда еврейскому народу и возрождение еврейского народа на своей родине".
Сейчас по законам Израиля смертная казнь применяется только в случае с геноцидом, преступлениями против человечности и преступлениями против еврейского народа во время войны. Вместе с тем в последний на данный момент раз суд вынес смертную казнь в качестве приговора в 1962 года. Тогда повесили нацистского преступника Адольфа Эйхмана, также известного как "архитектор холокоста".
Между прочим и сам Израиль недавно был объявлен "страной-террористом". Это сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которые считает палестинское движение ХАМАС законной политической силой в секторе Газа.
Вооружённое противостояние Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС продолжается уже больше месяца — с 7 октября. В тот день территорию еврейской страны обстреляли из сектора Газа. После этого на территорию государства проникли палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль же официально заявил о переходе в состояние войны и начал массированные бомбёжки Газы, жертвами которых стали уже более десяти тысяч человек, в том числе тысячи детей.
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