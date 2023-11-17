В Израиле обсудят законопроект о смертной казни

Власти Израиля могут ввести в стране смертную казнь для террористов. На следующей неделе Совет национальной безопасности еврейского государства рассмотрит законопроект, позволяющий выносить смертные приговоры по обвинению в терроризме. Об этом сообщает газета Haaretz.

Автор инициативы — министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Стоит отметить, что кнессет (парламент) страны одобрил соответствующий законопроект ещё в марте. Согласно предложению Бен-Гвира суды должны будут приговаривать к высшей мере наказания виновных в убийстве граждан Израиля, если их действия "имеют расистскую мотивацию и направлены на причинение вреда еврейскому народу и возрождение еврейского народа на своей родине".

Сейчас по законам Израиля смертная казнь применяется только в случае с геноцидом, преступлениями против человечности и преступлениями против еврейского народа во время войны. Вместе с тем в последний на данный момент раз суд вынес смертную казнь в качестве приговора в 1962 года. Тогда повесили нацистского преступника Адольфа Эйхмана, также известного как "архитектор холокоста".