Стало известно о состоянии жительницы Новокузнецка, на которую рухнул рекламный баннер
Число пострадавших во время урагана в Кузбассе выросло до шести
Число пострадавших из-за урагана в Новокузнецке Кемеровской области возросло до шести, два человека погибли. Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов. По его словам, женщина, на которую накануне рухнул рекламный баннер, находится в реанимации, сегодня ей должны провести операцию.
"Ещё у пятерых пострадавших стабильное состояние. Приносим соболезнования родственникам погибших, поручил соцзащите оказать всю необходимую помощь", — написал Кузнецов в телеграм-канале.
Он добавил, что 19 ноября в пиковых значениях скорость ветра достигала 37 метров в секунду. Без света всё ещё остаются часть Орджоникидзевского района и микрорайон "Дальнее Куйбышево". Кроме того, в городе отключено несколько котельных, там сейчас работают аварийные службы. Также в Заводском и Новоильинском районах идёт заполнение сетей водоснабжения. Все школы города сегодня переведены на дистанционное обучение, добавил Кузнецов.
Напомним, в воскресенье, 19 ноября, по Сибири прошёлся сильнейший ураган. Так, в Алтайском крае вырванное ветром дерево насквозь пробило пассажирский автобус. А в Новокузнецке огромная вывеска магазина рухнула на женщину. Там же тополь упал на машину и убил двух человек, Лайф публиковал видео с моментом трагедии. Кроме того, в Барнауле сорванный ветром кусок крыши убил женщину. По предварительным данным, жертвами разгула стихии в общей сложности стали три человека, более десяти пострадали.
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