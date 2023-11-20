Стало известно о состоянии жительницы Новокузнецка, на которую рухнул рекламный баннер

Число пострадавших из-за урагана в Новокузнецке Кемеровской области возросло до шести, два человека погибли. Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов. По его словам, женщина, на которую накануне рухнул рекламный баннер , находится в реанимации, сегодня ей должны провести операцию.

Он добавил, что 19 ноября в пиковых значениях скорость ветра достигала 37 метров в секунду. Без света всё ещё остаются часть Орджоникидзевского района и микрорайон "Дальнее Куйбышево". Кроме того, в городе отключено несколько котельных, там сейчас работают аварийные службы. Также в Заводском и Новоильинском районах идёт заполнение сетей водоснабжения. Все школы города сегодня переведены на дистанционное обучение, добавил Кузнецов.