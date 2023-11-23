Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста Максудова

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью корреспондента Бориса Максудова, который скончался в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области. Глава ведомства отметил, что ему докладывали о состоянии журналиста, когда пытались спасти, но Максудов потерял много крови.