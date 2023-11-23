Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста Максудова
Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью корреспондента Бориса Максудова, который скончался в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области. Глава ведомства отметил, что ему докладывали о состоянии журналиста, когда пытались спасти, но Максудов потерял много крови.
"Это трагедия, когда погибают достойные, которые, не страшась, делали прекрасные репортажи и объективно освещали обстановку. Он был в самых горячих местах, сопровождал наших бойцов", — сообщил Шойгу в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, добавив, что министерство приносит соболезнования всему журналистскому корпусу.
Напомним, 22 ноября ВСУ с помощью беспилотника атаковали российских журналистов, которые снимали репортаж на Запорожском направлении. В результате корреспондент Борис Максудов получил осколочные ранения. 23 ноября стало известно о его смерти. Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселёв заявил, что Максудов погиб смертью отважного героя. Свои соболезнования выразили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и телеведущая Ольга Скабеева.