Читатели китайской газеты Guancha поддержали президента России Владимира Путина, который на саммите "Большой двадцатки" назвал подрыв "Северных потоков" вопиющим примером государственного терроризма . По его словам, диверсия была совершена с целью устранить неугодного конкурента.

"Правительство Германии: как все мы знаем, трубопровод взорвался сам по себе", — с юмором написал один из комментаторов.

Другой пользователь указал, что результаты европейского расследования не позволят обвинить США, поэтому козлом отпущения, вероятнее всего, станет Украина. Ещё один отметил, что взрыв трубопровода полностью обнажил лицо американского лидера Джо Байдена и администрации Белого дома. А четвёртый читатель обратил внимание на то, что "в таких делах" взрывает тот, кому это выгоднее всего.