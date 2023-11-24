"Запад обречён": Слова Путина на G20 привели китайцев в восторг
Читатели Guancha восхитились словами Путина о подрыве "Северных потоков"
Читатели китайской газеты Guancha поддержали президента России Владимира Путина, который на саммите "Большой двадцатки" назвал подрыв "Северных потоков" вопиющим примером государственного терроризма. По его словам, диверсия была совершена с целью устранить неугодного конкурента.
"Правительство Германии: как все мы знаем, трубопровод взорвался сам по себе", — с юмором написал один из комментаторов.
Другой пользователь указал, что результаты европейского расследования не позволят обвинить США, поэтому козлом отпущения, вероятнее всего, станет Украина. Ещё один отметил, что взрыв трубопровода полностью обнажил лицо американского лидера Джо Байдена и администрации Белого дома. А четвёртый читатель обратил внимание на то, что "в таких делах" взрывает тот, кому это выгоднее всего.
"Запад обречён на провал", — констатировали пользователи.
Как уже рассказывал Лайф, взрыв на "Северных потоках" произошёл 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш провёл собственное расследование и выяснил, что теракты организовала американская сторона, а также объяснил, как Белый дом заметал следы преступления. При этом в самом Вашингтоне выступили против всех обвинений. Официально следствием занимаются ФРГ, Дания и Швеция, результатов до сих пор нет. Россию, кстати, к материалам дела не допускают.
ТАСС / Михаил Климентьев