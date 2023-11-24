Бангкок подтвердил освобождение 12 тайских пленников из Газы

Палестинская группировка ХАМАС действительно освободила 12 тайских пленников в рамках договорённости с Израилем о временном перемирии. Информацию об этом подтвердил премьер-министр королевства Сеттха Тхависин.

"Департамент безопасности и министерство иностранных дел подтвердили, что 12 тайских заложников уже освобождены. Сотрудники посольства собираются забрать их через час", — написал глава кабмина страны в соцсети X.