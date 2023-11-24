Бангкок подтвердил освобождение 12 тайских пленников из Газы
Премьер Тхависин: Среди освобождённых из Газы пленников есть 12 граждан Таиланда
Палестинская группировка ХАМАС действительно освободила 12 тайских пленников в рамках договорённости с Израилем о временном перемирии. Информацию об этом подтвердил премьер-министр королевства Сеттха Тхависин.
"Департамент безопасности и министерство иностранных дел подтвердили, что 12 тайских заложников уже освобождены. Сотрудники посольства собираются забрать их через час", — написал глава кабмина страны в соцсети X.
Напомним, что стороны конфликта прекратили боевые действия утром 24 ноября. Перемирие продлится четыре дня. В рамках договорённости ХАМАС должна обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских узников. Первую группу пленников суннитское движение уже передало Международному комитету Красного Креста. Иерусалим же согласился пропускать в Газу грузовики с гуманитарной помощью. Впрочем, по завершении перемирия ЦАХАЛ намерена продолжить бои в анклаве.
А тем временем Россия почти завершила эвакуацию из Газы всех обратившихся за помощью граждан РФ. В настоящий момент из зоны конфликта вызволен 761 из 965 человек, сказано в заявлении МИД.
ТАСС / ЕРА / KHALED ELFIQI