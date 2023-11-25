Финляндия не намерена вести политические дискуссии с Россией по поводу границы

Власти Финляндии не намерены вести политические дискуссии с Россией по поводу сложившейся на восточной границе ситуации, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.

"Мы готовы к обсуждению на дипломатическом уровне. С Россией не ведётся никаких политических дискуссий", — передаёт заявление премьер-министра телеканал Ylе.