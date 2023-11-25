Финляндия не намерена вести политические дискуссии с Россией по поводу границы
Власти Финляндии не намерены вести политические дискуссии с Россией по поводу сложившейся на восточной границе ситуации, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.
"Мы готовы к обсуждению на дипломатическом уровне. С Россией не ведётся никаких политических дискуссий", — передаёт заявление премьер-министра телеканал Ylе.
В погранохране республики заявили, что финские и российские представители регулярно встречаются, однако дискуссии к урегулированию ситуации так и не привели.
Напомним, 18 ноября Финляндия закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с Россией. Власти страны объяснили это решение некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". На одном из пунктов пропуска в последний день его работы против желавших попасть в страну мигрантов даже использовали спецсредства. А уже 22 ноября правительство сопредельного государства решило оставить открытым только самый северный КПП. На данный момент в страну пускают только 1/8 от числа всех мигрантов.
ТАСС / АР / Emmi Korhonen