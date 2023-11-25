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25 ноября, 11:40

Финляндия не намерена вести политические дискуссии с Россией по поводу границы

Власти Финляндии не намерены вести политические дискуссии с Россией по поводу сложившейся на восточной границе ситуации, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.

"Мы готовы к обсуждению на дипломатическом уровне. С Россией не ведётся никаких политических дискуссий", — передаёт заявление премьер-министра телеканал Ylе.

В погранохране республики заявили, что финские и российские представители регулярно встречаются, однако дискуссии к урегулированию ситуации так и не привели.

Две сотни не успевших попасть в Финляндию мигрантов останутся в России

Две сотни не успевших попасть в Финляндию мигрантов останутся в России

Напомним, 18 ноября Финляндия закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с Россией. Власти страны объяснили это решение некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". На одном из пунктов пропуска в последний день его работы против желавших попасть в страну мигрантов даже использовали спецсредства. А уже 22 ноября правительство сопредельного государства решило оставить открытым только самый северный КПП. На данный момент в страну пускают только 1/8 от числа всех мигрантов.

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ТАСС / АР / Emmi Korhonen

Александра Мышляева
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