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27 ноября, 09:11

Росморречфлот: В Чёрном море ограничили судоходство из-за шторма

<p>Разрушенная набережная — село Морское, район Судак. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/chp_crimea/32752" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЧП / Крым</a></p>

Разрушенная набережная — село Морское, район Судак. Обложка © Telegram / ЧП / Крым

Судоходство в акватории и на подходах к основным морским портам Черноморского бассейна ограничили из-за непогоды. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Обстановка в Крыму после мощного шторма. Видео © Telegram / ЧП / Крым

"В связи с неблагоприятными погодными явлениями в акватории и на подходах к основным морским портам [Черноморского] бассейна судоходство ограничено. Керченская переправа закрыта", указано в сообщении.

Разрушенный дом — село Рыбачье. Фото © Telegram / ЧП / Крым

Разрушенный дом — село Рыбачье. Фото © Telegram / ЧП / Крым

Стихийное бедствие принесло очень много разрушений и в Крыму. По словам советника главы республики Олега Крючкова, такого мощного шторма в регионе уже давно не было. Крючков добавил в эфире телеканала "Россия 24", что это огромная трагедия для всего Крыма, потому что масштабы катастрофы очень большие.

"Первый этаж, до свидания": В Адлере море разлилось по улицам

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Напомним, что на Черноморское побережье обрушился "шторм века", пострадали Крым и Кубань. На полуострове в результате удара стихии погиб один человек, а в аквариуме-музее более 500 морских животных погибли из-за затопления. Также мегашторм оставил без света более полумиллиона крымчан. Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил понедельник, 27 ноября, выходным днём. Позднее глава региона ввёл режим чрезвычайной ситуации в нескольких районах Крыма.

Дарья Нарыкова
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