Росморречфлот: В Чёрном море ограничили судоходство из-за шторма

Судоходство в акватории и на подходах к основным морским портам Черноморского бассейна ограничили из-за непогоды. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

"В связи с неблагоприятными погодными явлениями в акватории и на подходах к основным морским портам [Черноморского] бассейна судоходство ограничено. Керченская переправа закрыта", — указано в сообщении.

Стихийное бедствие принесло очень много разрушений и в Крыму. По словам советника главы республики Олега Крючкова, такого мощного шторма в регионе уже давно не было. Крючков добавил в эфире телеканала "Россия 24", что это огромная трагедия для всего Крыма, потому что масштабы катастрофы очень большие.