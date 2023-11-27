Росморречфлот: В Чёрном море ограничили судоходство из-за шторма
Разрушенная набережная — село Морское, район Судак. Обложка © Telegram / ЧП / Крым
Судоходство в акватории и на подходах к основным морским портам Черноморского бассейна ограничили из-за непогоды. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).
Обстановка в Крыму после мощного шторма. Видео © Telegram / ЧП / Крым
"В связи с неблагоприятными погодными явлениями в акватории и на подходах к основным морским портам [Черноморского] бассейна судоходство ограничено. Керченская переправа закрыта", — указано в сообщении.
Разрушенный дом — село Рыбачье. Фото © Telegram / ЧП / Крым
Стихийное бедствие принесло очень много разрушений и в Крыму. По словам советника главы республики Олега Крючкова, такого мощного шторма в регионе уже давно не было. Крючков добавил в эфире телеканала "Россия 24", что это огромная трагедия для всего Крыма, потому что масштабы катастрофы очень большие.
Напомним, что на Черноморское побережье обрушился "шторм века", пострадали Крым и Кубань. На полуострове в результате удара стихии погиб один человек, а в аквариуме-музее более 500 морских животных погибли из-за затопления. Также мегашторм оставил без света более полумиллиона крымчан. Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил понедельник, 27 ноября, выходным днём. Позднее глава региона ввёл режим чрезвычайной ситуации в нескольких районах Крыма.