Блинкен обсудил с Алиевым и Пашиняном возможное заключение мирного договора
Госдеп: Блинкен обсудил с Алиевым и Пашиняном заключение мирного договора
Глава внешнеполитического ведомства Соединённых Штатов Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как передаёт пресс-служба Госдепартамента, шеф американской дипломатии обсуждал со своими собеседниками вопросы подписания мирного договора.
"Стороны обсудили поддержку со стороны США усилия по достижению прочного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном", — говорится в сообщении по итогам переговоров с азербайджанским лидером.
В другом заявлении пресс-службы Госдепа говорится, что в разговоре с Пашиняном Блинкен также обсудил роль американцев в заключении мирного договора между двумя закавказскими странами. Помимо того, в рамках состоявшегося разговора госсекретарь отметил усилия по наращиванию двустороннего сотрудничества Вашингтона с Ереваном.
Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку уже на следующий день. Стоит отметить, что в Карабахе остались силы российского миротворческого контингента. Помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен по этому поводу недавно заявил, что США нужно добиться вывода российских миротворцев из региона.
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