Блинкен обсудил с Алиевым и Пашиняном возможное заключение мирного договора

Глава внешнеполитического ведомства Соединённых Штатов Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как передаёт пресс-служба Госдепартамента, шеф американской дипломатии обсуждал со своими собеседниками вопросы подписания мирного договора.

"Стороны обсудили поддержку со стороны США усилия по достижению прочного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном", — говорится в сообщении по итогам переговоров с азербайджанским лидером.