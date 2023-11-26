Дипломатические маски сброшены: В Кремле заявили, что Запад в открытую пошёл против РФ в Карабахе
Песков: Страны Запада пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха
Некоторые страны Запада пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха и ведут борьбу против России в регионе "с открытым забралом". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Где-то, наверное, три, четыре, пять лет тому назад подобная борьба велась с надетыми дипломатическими масками. Сейчас эти маски уже давно сброшены и борьба ведётся в лоб напрямую, с открытым забралом", — сказал представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Так Песков прокомментировал заявления некоторых западных политиков о задаче "изгнать российских миротворцев, порвать связи России и Армении". По словам пресс-секретаря главы государства, подобные попытки дестабилизировать ситуацию уже привели к тому, что Азербайджан официально отказался работать с ними как с посредниками. Представитель Кремля подчеркнул, что никто не в состоянии быть таким же гарантом стабильности в Карабахе, как Россия.
"То, что пытаются нас оттуда вытеснить, да, мы это знаем. Но до сих пор никто не в состоянии играть такую роль гаранта мира и стабильности в регионе, кроме России. И Россия продолжает свои усилия", — указал Песков.
Ранее в Госдепе США заявили, что хотят добиться вывода миротворцев РФ из Карабаха по истечении контракта. Также в американском дипведомстве отметили, что Вашингтон готов предоставить Баку и Еревану альтернативу — "работать с США и Западом".
Как сообщал Лайф, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку уже на следующий день. Глава непризнанной республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому НКР прекращает своё существование с 1 января 2024 года. 8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не нужна новая война. Пашинян же обвинил соседей в том, что те якобы стали называть Армению на официальном уровне "Западным Азербайджаном". По его словам, некоторые действия соседнего государства создают впечатление о подготовке к новым боевым действиям. При этом также он сообщил, что Ереван и Баку согласовали основные принципы мирного соглашения.
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