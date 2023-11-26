Дипломатические маски сброшены: В Кремле заявили, что Запад в открытую пошёл против РФ в Карабахе

Некоторые страны Запада пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха и ведут борьбу против России в регионе "с открытым забралом". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Где-то, наверное, три, четыре, пять лет тому назад подобная борьба велась с надетыми дипломатическими масками. Сейчас эти маски уже давно сброшены и борьба ведётся в лоб напрямую, с открытым забралом", — сказал представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Так Песков прокомментировал заявления некоторых западных политиков о задаче "изгнать российских миротворцев, порвать связи России и Армении". По словам пресс-секретаря главы государства, подобные попытки дестабилизировать ситуацию уже привели к тому, что Азербайджан официально отказался работать с ними как с посредниками. Представитель Кремля подчеркнул, что никто не в состоянии быть таким же гарантом стабильности в Карабахе, как Россия.

"То, что пытаются нас оттуда вытеснить, да, мы это знаем. Но до сих пор никто не в состоянии играть такую роль гаранта мира и стабильности в регионе, кроме России. И Россия продолжает свои усилия", — указал Песков.