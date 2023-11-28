Власти Финляндии сделают новый антироссийский шаг в ближайшие часы

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Yle: Правительство Финляндии сегодня объявит о новых ограничениях на границе

28 ноября, 13:15
<p>Финляндия объявит о новых ограничениях на границе. Обложка © ТАСС / EPA / TOMI HANNINEN</p>

Финляндия объявит о новых ограничениях на границе. Обложка © ТАСС / EPA / TOMI HANNINEN

Правительство Финляндии в ближайшие часы примет решение о введении неких новых ограничений на границе с Россией. Об этом сообщает местный портал Yle со ссылкой на главу МВД республики Мари Рантанен.

В чём именно будут заключаться новые ограничения, пока не раскрывается. Кроме того, неизвестно, получили ли они уже одобрение канцлера юстиции.

В Госдуме рассказали, во сколько Финляндии обойдётся закрытие КПП на границе с Россией

В Госдуме рассказали, во сколько Финляндии обойдётся закрытие КПП на границе с Россией

Как уже сообщал Лайф, 18 ноября Финляндия закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с Россией. Власти республики объяснили это решение некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". На одном из пунктов пропуска в последний день его работы против желавших попасть в страну мигрантов даже использовали спецсредства. 22 ноября правительство сопредельного государства решило оставить открытым только самый северный КПП. При этом и его тоже могут закрыть.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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