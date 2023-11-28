Власти Финляндии сделают новый антироссийский шаг в ближайшие часы

Правительство Финляндии в ближайшие часы примет решение о введении неких новых ограничений на границе с Россией. Об этом сообщает местный портал Yle со ссылкой на главу МВД республики Мари Рантанен.

В чём именно будут заключаться новые ограничения, пока не раскрывается. Кроме того, неизвестно, получили ли они уже одобрение канцлера юстиции.