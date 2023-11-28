Власти Финляндии сделают новый антироссийский шаг в ближайшие часы
Yle: Правительство Финляндии сегодня объявит о новых ограничениях на границе
Финляндия объявит о новых ограничениях на границе. Обложка © ТАСС / EPA / TOMI HANNINEN
Правительство Финляндии в ближайшие часы примет решение о введении неких новых ограничений на границе с Россией. Об этом сообщает местный портал Yle со ссылкой на главу МВД республики Мари Рантанен.
В чём именно будут заключаться новые ограничения, пока не раскрывается. Кроме того, неизвестно, получили ли они уже одобрение канцлера юстиции.
Как уже сообщал Лайф, 18 ноября Финляндия закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с Россией. Власти республики объяснили это решение некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". На одном из пунктов пропуска в последний день его работы против желавших попасть в страну мигрантов даже использовали спецсредства. 22 ноября правительство сопредельного государства решило оставить открытым только самый северный КПП. При этом и его тоже могут закрыть.