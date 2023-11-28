Экс-бойфренда Волочковой не привезли на очную ставку с женой, но она верит, что муж жив

Бывшего бойфренда балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова не привезли на очную ставку с женой Анастасией. Супруга до сих пор не верит в то, что он мог покончить с собой, сообщает SHOT.

Жена Кузнецова не верит, что её супруг покончил с собой. Видео © Telegram / SHOT

После посещения отдела полиции жена Кузнецова заявила журналистам, что каждый день общалась с супругом пока он сидел в СИЗО, причём последний раз — вчера. Какие-либо другие комментарии Анастасия давать отказалась, сославшись на то, что ещё нет никакой официальной информации.