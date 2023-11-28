Экс-бойфренда Волочковой не привезли на очную ставку с женой, но она верит, что муж жив
SHOT: Экс-бойфренда Волочковой не привезли на очную ставку с женой
Анастасия Волочкова и её бывший возлюбленный Сергей Кузнецов, который покончил с собой в СИЗО 28 октября. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / volochkova_art
Бывшего бойфренда балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова не привезли на очную ставку с женой Анастасией. Супруга до сих пор не верит в то, что он мог покончить с собой, сообщает SHOT.
Жена Кузнецова не верит, что её супруг покончил с собой. Видео © Telegram / SHOT
После посещения отдела полиции жена Кузнецова заявила журналистам, что каждый день общалась с супругом пока он сидел в СИЗО, причём последний раз — вчера. Какие-либо другие комментарии Анастасия давать отказалась, сославшись на то, что ещё нет никакой официальной информации.
Источник, напомним, ранее подтвердил смерть 46-летнего Кузнецова. Информация о его самоубийстве поступила из московского СИЗО № 1 в 13:40 по московскому времени.
Напомним, Анастасия Волочкова познакомилась с банщиком Сергеем на программе "Давай поженимся" в 2021 году. Они вместе отдохнули на Мальдивах, после чего балерина бросила ухажёра. А в 2022 году Кузнецов женился на новой возлюбленной. Во время последней ссоры мужчина избил супругу до состояния комы и сбежал. В мае его задержали и отправили под арест. Сегодня, 28 ноября, стало известно, что Кузнецов покончил с собой в камере в СИЗО "Матросская Тишина" в Москве.