Жене экс-бойфренда Волочковой сказали, что тело супруга уже в морге, но она не верит

Супруга Сергея Кузнецова — бывшего бойфренда балерины Анастасии Волочковой — никак не может смириться с его гибелью. В беседе с Лайфом она рассказала, что сегодня днём приехала в "Матросскую тишину", где спустя полтора часа ожиданий к ней вышел сотрудник изолятора и сказал, что тело её мужа находится уже в царицынском морге.

"До сегодняшнего момента, до вот сейчас, я не верю в то, что Серёжа это сделал. Пока, как говорится, нет тела — нет дела", — отметила Анастасия.

Адвокат Александр Бенхин, который ранее вёл дела Кузнецова и является другом семьи, считает, что Анастасия сейчас до сих пор находится в так называемой стадии отрицания. По его словам, женщина уже давно простила Сергея за то, что тот её избил, да и вообще у них была "сумасшедшая любовь". Она, наоборот, сильно переживала за супруга и хотела, чтобы его поскорее выпустили из СИЗО. Впрочем, у самого адвоката по поводу гибели экс-бойфренда Волочковой никаких сомнений нет.

"Так же, как я отрицал эту новость вначале, так я её и полностью сейчас подтверждаю. К сожалению, Кузнецов покинул этот мир. Жёстко он, конечно, сам себя наказал", — прокомментировал Лайфу Бенхин.

Он также отметил, что в своё время хорошо общался с Кузнецовым, когда тот ещё работал банщиком в Одинцове. По его словам, он был простой мужик, который не пил и занимался спортом. Бенхин считает, что, находясь в СИЗО, Сергей понимал безвыходность своего положения и что ему светит реальный срок. По его мнению, тут вряд ли можно говорить об обыкновенной депрессии: дело гораздо серьёзнее. Вполне возможно, что Кузнецов был в состоянии маниакально-депрессивного психоза.