В Госдуме хотят вернуть Финскому заливу русское название в ответ на пакости Хельсинки
Депутат Нилов предложил переименовать Финский залив в ответ на шаги Хельсинки
Россия должна переименовать Финский залив в рамках ответа на ряд недружественных действий властей Финляндии, считает депутат Госдумы Олег Нилов.
Депутат ГД Олег Нилов о переименовании Финского залива. Видео © t.me / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК
"Есть предложение вернуть ему название — Невский. А 300 лет назад, в 1723 году, Пётр I своим указом назвал этот залив Кронштадтским", — напомнил парламентарий.
Напомним, 18 ноября Финляндия уже закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с РФ. Власти республики объяснили это решение некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". 22 ноября правительство сопредельного государства решило оставить открытым только самый северный КПП. Спустя время власти Финляндии решили закрыть все КПП на границе с Россией для лиц, ищущих убежище. Сообщалось, что они перестанут работать до 13 декабря. А сегодня стало известно о том, что Финляндия передала МИД России ноту с датой закрытия последнего КПП на границе — 30 ноября.
ТАСС / Александр Попов