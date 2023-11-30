Израиль отзывает посла в Мадриде после жёсткой критики премьера Испании из-за бойни в Газе

Израиль отозвал для консультаций посла в Мадриде Родику Радиан-Гордон. Причина кроется в жёсткой критике премьер-министра Испании Педро Санчеса из-за бойни в секторе Газа. Об этом сообщил глава МИД еврейского государства Эли Коэн.

По его словам, конфликт произошёл из-за интервью испанского премьера, который в эфире выразил сомнения в соблюдении Израилем международного гуманитарного права, потому что в секторе Газа слишком много жертв среди мирного населения.

"Израиль действует и будет действовать в соответствии с международным правом, и мы продолжим войну до освобождения всех похищенных и ликвидации ХАМАС в секторе Газа", — написал Коэн в соцсети X.