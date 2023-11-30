Израиль отзывает посла в Мадриде после жёсткой критики премьера Испании из-за бойни в Газе
МИД Израиля отозвал посла Радиан-Гордон после заявлений премьера Испании
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Обложка © ТАСС / EPA / KHALED ELFIQI
Израиль отозвал для консультаций посла в Мадриде Родику Радиан-Гордон. Причина кроется в жёсткой критике премьер-министра Испании Педро Санчеса из-за бойни в секторе Газа. Об этом сообщил глава МИД еврейского государства Эли Коэн.
По его словам, конфликт произошёл из-за интервью испанского премьера, который в эфире выразил сомнения в соблюдении Израилем международного гуманитарного права, потому что в секторе Газа слишком много жертв среди мирного населения.
"Израиль действует и будет действовать в соответствии с международным правом, и мы продолжим войну до освобождения всех похищенных и ликвидации ХАМАС в секторе Газа", — написал Коэн в соцсети X.
Сегодня премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Коэну вызвать посла Испании в Израиле на разъяснительную беседу из-за высказываний Санчеса.
Между тем в секторе Газа действует перемирие, объявленное Израилем и ХАМАС ещё 24 ноября. За это время стороны успели несколько раз обменяться пленными. Гуманитарная пауза планировалась на четыре дня, однако 27 ноября было решено продлить её ещё на два дня. Сегодня армия еврейского государства сообщила, что перемирие будет действовать ещё сутки. Информацию также подтвердило и ХАМАС.