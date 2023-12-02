Член семьи похитителей восьмилетней девочки под Калугой свалил всю вину на отца
Участник похищения 8-летней девочки в Козельске обвинил в произошедшем отца
Младший участник группы похитителей восьмилетней девочки в Калужской области винит в произошедшем своего отца. 21-летний Андрей Новиков заявил, что они с матерью были шокированы, когда глава семьи Аркадий затолкал ребёнка в машину, натянул ему на глаза шапку и поехал, пишет SHOT.
Сын Ирины Новиковой обвиняет в похищении восьмилетней Златы своего отца. Видео © Telegram / SHOT
"Мы останавливаемся где-то в пятиэтажках, в хрущёвках. После остановки Аркадий резко выходит из машины, ничего мы с матерью не успеваем спросить у него, и спустя какое-то время он сажает в машину какую-то девочку", — рассказал Андрей.
Молодой человек добавил, что был шокирован и спросил у отца, кто это. В ответ тот велел улыбаться, уверив, что "всё будет хорошо". Через какое-то время, по словам Андрея, похищенная девочка спросила, в курсе ли её мама, что она находится в машине с незнакомцами. Аркадий ответил положительно и пообещал скоро вернуть ребёнка.
Глава семьи, 40-летний Аркадий Новиков, уже отсидел срок в колонии за убийство. Как пишет SHOT, мужчина может специально брать всю вину на себя, чтобы остальные получили минимальное наказание. К слову, бывший муж Ирины Дмитрий отказался отвечать на любые вопросы. Злоумышленникам за похищение девочки и вымогательство грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее Лайф писал, что преступники похитили восьмилетнюю Злату, когда она возвращалась домой из школы. После этого они отправили её маме сообщение с требованием перевести полтора миллиона рублей в криптовалюте. Женщина сразу обратилась в полицию. Когда восьмилетнюю девочку начали искать, злодеи бросили её на обочине дороги в Тульской области. По словам школьницы, они обращались с ней очень грубо: били и толкали. Врачи зафиксировали на её теле многочисленные ушибы и синяки. Позднее СК опубликовал видео задержания похитителей. Троих из них уже отправили под стражу.
Telegram / SHOT