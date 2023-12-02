Член семьи похитителей восьмилетней девочки под Калугой свалил всю вину на отца

Младший участник группы похитителей восьмилетней девочки в Калужской области винит в произошедшем своего отца. 21-летний Андрей Новиков заявил, что они с матерью были шокированы, когда глава семьи Аркадий затолкал ребёнка в машину, натянул ему на глаза шапку и поехал, пишет SHOT.

Сын Ирины Новиковой обвиняет в похищении восьмилетней Златы своего отца. Видео © Telegram / SHOT

"Мы останавливаемся где-то в пятиэтажках, в хрущёвках. После остановки Аркадий резко выходит из машины, ничего мы с матерью не успеваем спросить у него, и спустя какое-то время он сажает в машину какую-то девочку", — рассказал Андрей.

Молодой человек добавил, что был шокирован и спросил у отца, кто это. В ответ тот велел улыбаться, уверив, что "всё будет хорошо". Через какое-то время, по словам Андрея, похищенная девочка спросила, в курсе ли её мама, что она находится в машине с незнакомцами. Аркадий ответил положительно и пообещал скоро вернуть ребёнка.