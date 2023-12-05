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5 декабря, 00:03

"Люто ненавидела": Похитители девочки из Козельска могли действовать по заказу любовницы её отца

Мать девочки из Козельска считает, что к похищению причастна любовница её отца

<p>Злата сейчас находится дома и старается забыть о страшном похищении. Обложка © <a href="https://vk.com/suskrf40" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК по Калужской области</a></p>

Злата сейчас находится дома и старается забыть о страшном похищении. Обложка © СУ СК по Калужской области

Похищение восьмилетней Златы из Козельска Калужской области потрясло всю страну. Сейчас школьница находится дома, а похитители — за решёткой. Однако в деле появились новые обстоятельства. Как считает мама девочки, преступники могли действовать по заказу любовницы отца Златы, которая ненавидела малышку.

В беседе с kp.ru женщина призналась, что со Златой сейчас работает психолог, занятия с которым идут ей на пользу. Девочка наконец начала улыбаться, а свободное время она проводит со своей сестрой. Но накануне, увидев похитителей в сюжете по телевидению, школьница не смогла сдержать эмоций.

В эфире был показан сюжет про похищение и та самая машина, куда затащили девочку. Один из преступников утверждал, что малышка якобы сама села в авто, однако Злата опровергла это в эту же минуту.

"Он врёт! Он врёт! Я не садилась в машину! Мне эта тётя сказала, что я не увижу больше никогда маму!" — закричала девочка.

Как считает женщина, в деле может быть замешана 60-летняя любовница отца Златы. Дело в том, что она является соседкой и подругой семейки похитителей, и к тому же она тоже занимается сельским хозяйством.

"Злата мне рассказывала, что в первый день она им говорила: "Меня мама будет искать", но меня они не знали, а про папу сказали: "А папа тебе не поможет, его всё равно скоро посадят". То есть про папу они знали. Эта сожительница люто ненавидела Злату, она сколько раз ей угрожала", — сообщила мама Златы.

Она также предположила, что план похищения компания могла придумать во время очередного совместного застолья. Как призналась мама девочки, в день, когда нашли Злату, она видела "беспринципную" любовницу её отца: на лице женщины не было ни капли сочувствия.

Похититель девочки под Калугой рассказал, почему решил отпустить ребёнка

Похититель девочки под Калугой рассказал, почему решил отпустить ребёнка

Лайф сообщал, что преступники похитили восьмилетнюю Злату, когда она возвращалась из школы, после чего её мама получила на телефон сообщение с требованием крупного выкупа. Позже похитители отпустили пленницу, бросив её на обочине дороги в Тульской области. Девочка призналась, что преступники обращались с ней грубо и били, что подтвердилось при обследовании. Похитителей оперативно задержали, ими оказались 37-летняя Ирина Новикова, её 40-летний муж Аркадий, их 21-летний сын Андрей и бывший муж женщины Дмитрий. Семья похитителей выбрала стратегию поведения на суде, но их поймали на разных показаниях.

Оксана Попова
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