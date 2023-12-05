"Люто ненавидела": Похитители девочки из Козельска могли действовать по заказу любовницы её отца

Похищение восьмилетней Златы из Козельска Калужской области потрясло всю страну. Сейчас школьница находится дома, а похитители — за решёткой. Однако в деле появились новые обстоятельства. Как считает мама девочки, преступники могли действовать по заказу любовницы отца Златы, которая ненавидела малышку.

В беседе с kp.ru женщина призналась, что со Златой сейчас работает психолог, занятия с которым идут ей на пользу. Девочка наконец начала улыбаться, а свободное время она проводит со своей сестрой. Но накануне, увидев похитителей в сюжете по телевидению, школьница не смогла сдержать эмоций.

В эфире был показан сюжет про похищение и та самая машина, куда затащили девочку. Один из преступников утверждал, что малышка якобы сама села в авто, однако Злата опровергла это в эту же минуту.

"Он врёт! Он врёт! Я не садилась в машину! Мне эта тётя сказала, что я не увижу больше никогда маму!" — закричала девочка.

Как считает женщина, в деле может быть замешана 60-летняя любовница отца Златы. Дело в том, что она является соседкой и подругой семейки похитителей, и к тому же она тоже занимается сельским хозяйством.

"Злата мне рассказывала, что в первый день она им говорила: "Меня мама будет искать", но меня они не знали, а про папу сказали: "А папа тебе не поможет, его всё равно скоро посадят". То есть про папу они знали. Эта сожительница люто ненавидела Злату, она сколько раз ей угрожала", — сообщила мама Златы.