Семья похитителей выбрала стратегию поведения на суде, но их поймали на разных показаниях

Как пишет SHOT, супруги Новиковы расходятся в показаниях: Аркадий заявлял, что жена с сыном уговаривали его не забирать девочку. При этом Ирина уверяет, что такого не было. Женщина сказала, что якобы просто думала, что подвозят знакомого ребёнка, и даже не видела, что супруг закрыл малышке глаза шапкой. Ехали они примерно 80 километров от места похищения в Козельске до своего дома в деревне Касьяново, где Ирина, по её словам, вышла со старшим сыном, а Аркадий повёз девочку дальше. При этом женщина уверяет, что её экс-супруга вообще не было в машине.