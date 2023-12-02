Семья похитителей выбрала стратегию поведения на суде, но их поймали на разных показаниях
Подозреваемая в похищении девочки из Козельска свалила вину на мужа
Ирина Новикова — подозреваемая в похищении восьмилетней Златы из Козельска Калужской области — вслед за сыном спихнула всю вину на супруга Аркадия. По её словам, украсть ребёнка якобы хотел только он.
Подозреваемая в похищении девочки под Калугой свалила вину на мужа. Видео © Telegram / SHOT
Как пишет SHOT, супруги Новиковы расходятся в показаниях: Аркадий заявлял, что жена с сыном уговаривали его не забирать девочку. При этом Ирина уверяет, что такого не было. Женщина сказала, что якобы просто думала, что подвозят знакомого ребёнка, и даже не видела, что супруг закрыл малышке глаза шапкой. Ехали они примерно 80 километров от места похищения в Козельске до своего дома в деревне Касьяново, где Ирина, по её словам, вышла со старшим сыном, а Аркадий повёз девочку дальше. При этом женщина уверяет, что её экс-супруга вообще не было в машине.
"Я не знала, что происходит похищение. Я поверила мужу, он сказал, что нужно подвезти дочь друга", — объяснила 37-летняя Ирина в ходе судебного заседания.
Женщина извинилась за мужа перед матерью девочки, мотивируя тем, что у неё шестеро детей, поэтому она якобы не способна причинить зло другому ребёнку.
Как сообщал Лайф, преступники похитили восьмилетнюю Злату, когда она возвращалась из школы, после чего её мама получила на телефон сообщение с требованием крупного выкупа. Женщина сразу обратилась за помощью к правоохранителям, похитители отпустили пленницу: бросили на обочине в Тульской области. Злата призналась, что преступники обращались с ней грубо и били, что подтвердилось при обследовании. Похитителей оперативно задержали, ими оказались 37-летняя Ирина Новикова, её 40-летний муж Аркадий, их 21-летний сын Андрей и бывший муж женщины Дмитрий. Мужчин уже арестовали до 30 января, Ирина в настоящее время даёт показания в зале суда.
Кадр из видео Telegram / SHOT